Ученые: Пространственно-временные тоннели можно найти с помощью тени

По словам исследователей, пространственно-временные тоннели вполне можно найти благодаря тени, которая падает от них.

Уже давно многие ученые рассматривают вопрос о том, можно ли путешествовать во времени, есть ли другие измерения, а также – как найти путь в другой мир. Теперь разгадка таких вопросов приблизилась, и эксперты сообщили, что в космосе происходят определенные преломления света, и отбрасываемые тени необходимо исследовать, ведь возле них может находиться один из таких тоннелей.

В данный момент конкретных доказательств существования возможности межвременных и пространственных путешествий нет, но именно подобное открытие может подтолкнуть специалистов к поиску ответа на этот вопрос.

По словам экспертов, падающая тень от света, который поглощается в большей степени тоннелем, поможет им сделать очередное открытие.