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Новости: Ученые: Пространственно-временные тоннели можно найти с помощью тени
Ученые: Пространственно-временные тоннели можно найти с помощью тени
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Ученые: Пространственно-временные тоннели можно найти с помощью тени

Космос
05:18 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Новости науки: Ученые сообщили о результате своих новых исследований, которые касаются путешествий во времени.

По словам исследователей, пространственно-временные тоннели вполне можно найти благодаря тени, которая падает от них.

Уже давно многие ученые рассматривают вопрос о том, можно ли путешествовать во времени, есть ли другие измерения, а также – как найти путь в другой мир. Теперь разгадка таких вопросов приблизилась, и эксперты сообщили, что в космосе происходят определенные преломления света, и отбрасываемые тени необходимо исследовать, ведь возле них может находиться один из таких тоннелей.

Научные факты, которые могут показаться абсурдными

В данный момент конкретных доказательств существования возможности межвременных и пространственных путешествий нет, но именно подобное открытие может подтолкнуть специалистов к поиску ответа на этот вопрос.

По словам экспертов, падающая тень от света, который поглощается в большей степени тоннелем, поможет им сделать очередное открытие.

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Новости науки, Космос, Наука, Пространственно-временные тоннели, Тень.
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