Метеорит с алмазами упал на Землю

В упавшем на Землю метеорите обнаружились крошечные алмазы, которые говорят о его инопланетном происхождении. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Еще в 2008 году над Землей взорвалось крошечное космическое тело 2008TC3. Это произошло на высоте 37 километров над Нубийской пустыней в Судане. Метеорит получил название Альмахата Ситта, всего ученые собрали около 600 его фрагментов.

Обломки классифицировали как урейлиты — так называют метеориты с высоким содержанием углерода в виде графита и наноалмазов. На Земле зарегистрировано около 480 урейлитов, однако их происхождение неизвестно, так как их родительское тело до сих пор не было найдено.

В новой работе фрагменты Альмахата Ситта изучили при помощи электронного микроскопа. Выяснилось, что в них есть особые железо- и серосодержащие минералы, которые образовались при давлении свыше 20 гигапаскалей. Для сравнения, человек при ходьбе испытывает давление около 14 000 паскалей — у метеорита этот показатель был в 1400 раз выше.

По мнению авторов исследования, минералы могли испытать такое высокое давление только внутри крупных объектов размером с планету. Ученые полагают, что они находились внутри протопланет, которые заполняли Солнечную систему на ранних этапах ее развития.

По современным представлениям, в конце эпохи формирования планет внутренняя Солнечная система была населена 50−100 протопланетами с размерами от лунного до марсианского. Дальнейший рост размеров небесных тел был обусловлен столкновениями и слияниями этих протопланет между собой. Фаза столкновений продолжалась около 100 миллионов лет до тех пор, пока на орбитах не осталось 4 массивных небесных тела — Меркурий, Венера, Земля и Марс.

"Это первый случай, когда мы обнаружили вкрапления в инопланетных алмазах, — рассказал автор исследования Фархан Набии из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. — Эта находка метеорита подтверждает теорию образования Солнечной системы".