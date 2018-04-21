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Ученым впервые удалось создать молекулу путем прямых манипуляций с двумя атомами

Уникальное достижение покорилось группе гарвардских ученых.
00:38 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Уникальное достижение покорилось группе гарвардских ученых.

Группе ученых из Гарвардского университета, возглавляемой доцентом Канг-Куен Ни, впервые в истории науки удалось объединить два атома в одну молекулу путем прямых манипуляций с этими атомами. Более того, получившаяся молекула имеет два явно выраженных магнитных полюса, что позволит использовать ее в качестве нового типа квантового бита, кубита, способного одновременно хранить и обрабатывать заключенную в нем квантовую информацию.

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Разработка компьютеров, которые используют в своих интересах свойства отдельно взятых молекул, потребует еще массы дополнительных исследований. Тем не менее, работа гарвардских исследователей демонстрирует то, что нам уже доступны необходимые для этого уровни точности выполнения всех необходимых операций.

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Атомы обычно связываются в молекулу в ходе химической реакции. В прошлом ученым уже удавалось проводить множество видов химических реакций, обеспечивая при этом, высочайший уровень контроля за их ходом и получаемыми результатами. Однако то, что сделали гарвардские ученые, нельзя отнести к химической реакции в традиционном ее понимании, ученые взяли два атома, атом натрия и цезия и охладили их до столь низкой температуры, при которой на первом плане уже находятся не физические и химические, а их квантовые свойства.

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Новости науки, Атом, Молекулы, Наука, Температура, Физика.
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