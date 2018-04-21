Ученые из США испытали на обезьянах негормональную мужскую контрацепцию

Ученые из США успешно протестировали на макаках-резусах органическое соединение EP055, способное уменьшать подвижность сперматозоидов. На основе этого соединения исследователи создают мужской контрацептив, не затрагивающий гормональный баланс организма. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Сегодня существуют лишь два «мужских» метода контрацепции: презервативы и вазэктомия (перевязка или удаление фрагментов семявыносящих протоков). Первый вариант не всегда надежен, а эффект второго в ряде случаев оказывается необратимым. Создать эффективный контрацептив для мужчин пытаются многие исследователи. Для этого используют синтетические аналоги некоторых токсинов, а также полимерные пробки, блокирующие семявыносящий проток. Ни одно из этих средств пока не поступило на рынок.

Цель нового противозачаточного средства — белок EPPIN (epididymal protease inhibitor), находящийся на поверхности сперматозоида. Это один из белков, которые регулируют вязкость спермы и, соответственно, подвижность сперматозоидов. Подвижность мужских половых клеток во многом определяет вероятность зачатия: «медленные» сперматозоиды нередко становятся причиной мужского бесплодия. По словам ученых, намеренное замедление сперматозоидов поможет создать контрацептив, не затрагивающий баланс гормонов в организме. У существующих прототипов мужских гормональных противозачаточных средств много побочных эффектов — например, перепады настроения, колебания массы тела, рост риска развития депрессии.

Чтобы эффективно заблокировать белок EPPIN, ученые испробовали несколько производных 1,3,5-триазинов. Эти вещества широко применяются в химии, их соединения входят в состав красителей и удобрений. Соединение EP055 обладало самыми лучшими показателями растворимости и периода полувыведения вещества из организма: это необходимо, чтобы действие контрацептива было обратимым.

Вещество внутривенно ввели четырем самцам макак-резусов. Спустя несколько часов подвижность сперматозоидов значительно упала — у людей такой уровень считается недостаточным для зачатия. Подвижность начала расти лишь через три дня, а полностью функции восстановились через 18 дней. Побочных эффектов у животных не отметили. Сейчас исследователи работают над формулой таблеток, содержащих необходимое количество EP055. После этого ученые планируют провести еще одну серию испытаний.

В апреле 2018 года началось клиническое исследование гормонального мужского контрацептива, в тестах принимают участие около 400 пар из разных стран.