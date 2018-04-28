Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

ЕКА опубликовало самую точную панорамную карту Млечного Пути

ЕКА опубликовали самую точную панорамную карту Млечного Пути
01:48 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: www.dailytechinfo.org

Новости науки: Данные, собранные телескопом Gaia, имеют высочайший уровень детализации и точности касательно звезд нашей галактики.

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало самую обширную и самую высокоточную на сегодняшний день трехмерную карту, на которой отмечены данные о положении, движении и других характеристиках почти 1.7 миллиарда звезд, лежащих в пределах и недалеко за пределами нашей галактики, галактики Млечного Пути. Эта карта была составлена на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia, запущенном именно с этой целью. А дальнейшие астрономические исследования, которые будут проводиться при помощи новой карты, позволят ученым найти ответы на массу фундаментальных вопросов, в том числе и на то, как наша Солнечная система вписывается в "одно большое целое" нашей же галактики?

Данные, собранные телескопом Gaia, имеют высочайший уровень детализации и точности касательно звезд нашей галактики, включая точное расстояние, параметры движении, яркость, цвет, спектральный состав света и многое другое. Однако не все звезды новой карты снабжены столь подробными описаниями их характеристик, из 1.7 миллиарда подробно описано только около одного миллиарда звезд.

Помимо информации о звездах, в данных телескопа Gaia присутствует большое количество информации об астероидах, находящихся в пределах и ближайших окрестностях Солнечной системы. Общее количество астероидов, фигурирующих в данных телескопа Gaia, составляет 14 099, а орбиты 200 из самых крупных и ярких астероидов можно увидеть, просмотрев представленный ниже мультипликационный видеоролик, созданный специалистами ЕКА.

Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду

Напомним нашим читателям, что космический телескоп Gaia был запущен в космос в 2013 году и в следующем году он начал выполнение своей основной научной миссии. Первый каталог, составленный на основе данных, собранных этим телескопом, был выпущен в 2016 году и в него были внесены данные о более чем миллиарде звезд, при этом, дополнительные данные о яркости и движении имели записи, охватывающие приблизительно 2 миллиона звезд.

"Новые данные, собранные телескопом Gaia, настолько обширны и точны, что, благодаря их наличию, в области астрономии может произойти натуральная революция" - рассказывает Антонелла Валленари (Antonella Vallenari), ученая из итальянской Астрономической обсерватории.

Если не случится ничего экстраординарного, космический телескоп Gaia будет продолжать функционировать в нормальном режиме до конца 2020 года. За это время количество звезд, фигурирующих в собираемых им данных, увеличится до 100 миллиардов. И, используя только анализ этих данных, ученые смогут делать множество новых научных открытий.

Ознакомиться с дополнительными видеороликами, скачать приложение, использующее технологии виртуальной реальности и данные телескопа Gaia, и воспользоваться интерактивным вариантом новой карты можно на сайте Европейского космического агентства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономия, Европейское космическое агентство, Млечный путь, Телескоп Gaia.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA показало новое фото Большого красного пятна на Юпитере Ученые нашли в Перу массовое захоронение принесенных в жертву детей Разработана технология "записи и стирания" магнитов с помощью лазерных импульсов

Последние новости

Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото) Фроч: Джошуа побьет Уайлдера Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0