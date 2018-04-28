ЕКА опубликовало самую точную панорамную карту Млечного Пути

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало самую обширную и самую высокоточную на сегодняшний день трехмерную карту, на которой отмечены данные о положении, движении и других характеристиках почти 1.7 миллиарда звезд, лежащих в пределах и недалеко за пределами нашей галактики, галактики Млечного Пути. Эта карта была составлена на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia, запущенном именно с этой целью. А дальнейшие астрономические исследования, которые будут проводиться при помощи новой карты, позволят ученым найти ответы на массу фундаментальных вопросов, в том числе и на то, как наша Солнечная система вписывается в "одно большое целое" нашей же галактики?

Данные, собранные телескопом Gaia, имеют высочайший уровень детализации и точности касательно звезд нашей галактики, включая точное расстояние, параметры движении, яркость, цвет, спектральный состав света и многое другое. Однако не все звезды новой карты снабжены столь подробными описаниями их характеристик, из 1.7 миллиарда подробно описано только около одного миллиарда звезд.

Помимо информации о звездах, в данных телескопа Gaia присутствует большое количество информации об астероидах, находящихся в пределах и ближайших окрестностях Солнечной системы. Общее количество астероидов, фигурирующих в данных телескопа Gaia, составляет 14 099, а орбиты 200 из самых крупных и ярких астероидов можно увидеть, просмотрев представленный ниже мультипликационный видеоролик, созданный специалистами ЕКА.

Напомним нашим читателям, что космический телескоп Gaia был запущен в космос в 2013 году и в следующем году он начал выполнение своей основной научной миссии. Первый каталог, составленный на основе данных, собранных этим телескопом, был выпущен в 2016 году и в него были внесены данные о более чем миллиарде звезд, при этом, дополнительные данные о яркости и движении имели записи, охватывающие приблизительно 2 миллиона звезд.

"Новые данные, собранные телескопом Gaia, настолько обширны и точны, что, благодаря их наличию, в области астрономии может произойти натуральная революция" - рассказывает Антонелла Валленари (Antonella Vallenari), ученая из итальянской Астрономической обсерватории.

Если не случится ничего экстраординарного, космический телескоп Gaia будет продолжать функционировать в нормальном режиме до конца 2020 года. За это время количество звезд, фигурирующих в собираемых им данных, увеличится до 100 миллиардов. И, используя только анализ этих данных, ученые смогут делать множество новых научных открытий.

Ознакомиться с дополнительными видеороликами, скачать приложение, использующее технологии виртуальной реальности и данные телескопа Gaia, и воспользоваться интерактивным вариантом новой карты можно на сайте Европейского космического агентства.