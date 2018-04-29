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Ученые видели загадочные объекты около Луны
10:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости науки: Три непонятных объекта пролетают мимо спутника Земли и быстро исчезают.
Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Don't Stop Motion.
Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01.18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить.
Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.
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