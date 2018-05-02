В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид жуков

олландские ученые у водопада в малайзийском заповеднике "Малио Бейсин" нашли новый вид водных жуков и назвали его в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо – Grouvellinus leonardodicaprioi.

Таким образом энтомологи выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

Grouvellinus leonardodicaprioi

Стоит добавить, что актер оценил этот поступок и разместил изображение жука как аватар на своей странице в Facebook.

Ученые отметили, что несмотря на то, что новый вид жуков встречается только в Малайзии, он очень важен для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты.