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В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид жуков

Леонардо Ди Каприо
16:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Жуки из Малайзии стали тезками голливудской звезды Леонардо Ди Каприо.

олландские ученые у водопада в малайзийском заповеднике "Малио Бейсин" нашли новый вид водных жуков и назвали его в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо – Grouvellinus leonardodicaprioi.

Таким образом энтомологи выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

Grouvellinus leonardodicaprioi

Стоит добавить, что актер оценил этот поступок и разместил изображение жука как аватар на своей странице в Facebook.

Ученые отметили, что несмотря на то, что новый вид жуков встречается только в Малайзии, он очень важен для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты.

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Новости науки, Grouvellinus leonardodicaprioi, Леонардо ди Каприо, Наука, Обнаружен новый вид жуков.
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