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В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид жуков
Новости науки: Жуки из Малайзии стали тезками голливудской звезды Леонардо Ди Каприо.
олландские ученые у водопада в малайзийском заповеднике "Малио Бейсин" нашли новый вид водных жуков и назвали его в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо – Grouvellinus leonardodicaprioi.
Таким образом энтомологи выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.
Grouvellinus leonardodicaprioi
Стоит добавить, что актер оценил этот поступок и разместил изображение жука как аватар на своей странице в Facebook.
Ученые отметили, что несмотря на то, что новый вид жуков встречается только в Малайзии, он очень важен для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты.
Telegraf.com.ua