Археологи нашли древние орудия труда предков Homo sapiens

По подсчетам ученых, инструменты были сделаны 709 тысяч лет назад, что дает новую информацию о предках Homo sapiens.

Исследованием занималась международная группа ученых. По их словам, орудия труда создали предки Homo sapiens – гоминины, которые жили в Юго-Восточной Азии на сотни тысяч лет раньше, чем до сих пор считалось.

Как известно, последние исследования указывали, что на территории Филиппин предки людей жили 67 тысяч лет назад. Об этом свидетельствовали останки, которые обнаружили в пещере Каллао, что на острове Лузон. Поэтому новые данные внесли изменения в научные предположения.

Сейчас археологи нашли 57 каменных инструментов: заостренные осколки камней, молотильные камни и ядра. Среди находок ученых был также скелет носорога. Останки животного оказались ценными для науки, ведь исследователи получили информацию о быте древних людей. В частности, на костях были следы срезов, что может свидетельствовать о том, что люди отделяли мясо от скелета. Кроме этого, ученые обнаружили останки оленя, черепахи и варана.

По предположениям ученых из Университета Вуллонгонга в Австралии, предки Homo sapiens заселяли весь регион на протяжении тысячелетий. Вероятно, они путешествовали с севера на юг.

"Наша гипотеза состоит в том, что предки этих людей – переселенцы с севера, а не с островов Явы и Бали. Мы не думаем, что они строили плоты, они, вероятно, были занесены сюда цунами. Сейсмическая активность характерна для этого региона",– пояснил археолог Герритван ден Берг.

Ученые продолжают исследовать древние находки и обследовать Филиппинские острова.