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Новости: Dragon успешно приземлился в районе Тихого океана
Dragon успешно приземлился в районе Тихого океана
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Dragon успешно приземлился в районе Тихого океана
08:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Spacex.com

Новости науки: В субботу, 5 мая, грузовой космический челнок Dragon компании SpaceX провел успешно приводнился в заданном районе Тихого океана.

Об этом сообщила SpaceX в своем Twitter. "Успешное приводнение Dragon подтверждено, завершена третья миссия SpaceX по доставке грузов на космическую станцию и возвращение обратно, с помощью проверенного космического корабля", - говорится в сообщении.

Dragon доставил с орбитального комплекса на Землю около 1,8 тонны грузов. Компания воспользовалась информацией, предоставленной NASA - в агентстве заранее рассчитали, что Dragon приводнится в Тихом океане, к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич, штат Калифорния.

Уникальные кадры того, как космонавты пьют кофе в невесомости (Фото)

Подготовкой корабля к очередному возвращению на МКС займутся в одном из центров SpaceX в Техасе. Dragon доставил на Землю материалы исследований, касающихся влияния невесомости на растения, а также на компоненты ряда медпрепаратов.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске.

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Все по теме:

Новости науки, Dragon, Falcon 9, SpaceX, Космический корабль, космический челнок, Космос, МКС, НАСА, Ракета, США, Тихий океан, третья миссия.
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