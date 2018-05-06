Dragon успешно приземлился в районе Тихого океана

Об этом сообщила SpaceX в своем Twitter. "Успешное приводнение Dragon подтверждено, завершена третья миссия SpaceX по доставке грузов на космическую станцию и возвращение обратно, с помощью проверенного космического корабля", - говорится в сообщении.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s third resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven spacecraft. — SpaceX (@SpaceX) 5 мая 2018 г.

Dragon доставил с орбитального комплекса на Землю около 1,8 тонны грузов. Компания воспользовалась информацией, предоставленной NASA - в агентстве заранее рассчитали, что Dragon приводнится в Тихом океане, к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич, штат Калифорния.

Подготовкой корабля к очередному возвращению на МКС займутся в одном из центров SpaceX в Техасе. Dragon доставил на Землю материалы исследований, касающихся влияния невесомости на растения, а также на компоненты ряда медпрепаратов.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске.