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Ученые доказали, что ранее на Луне существовала вода

Поверхность Луны
01:55 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи изучили состав астероида, который упал на Землю 16 тысяч лет назад.

Ученые изучили состав лунного метеорита, который был обнаружен в Марокко в 2005 году, и обнаружили в нем материалы, формирование которых возможно только в присутствии жидкой воды. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что она существовала на поверхности Луны в далеком прошлом спутника Земли. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science Advances.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По мнению ученых, небольшой кусок лунной коры был выбит с ее поверхности примерно 2,67 миллиарда лет назад, когда Луна столкнулась с крупным астероидом. Все это время он вращался вокруг Земли и Луны, упав на поверхность планеты примерно 16 тысяч лет назад.

В последние годы геологи нашли десятки подобных "небесных камней", которые дали ученым массу новых сведений о том, как устроена Луна и как она выглядела в далеком прошлом. Тем не менее, NWA 2727 оказался особенным метеоритом из-за одного уникального минерала, который никогда раньше не находили в образцах с "Аполлонов" или в других лунных породах.

В этом фрагменте лунных пород, как отмечают геологи, присутствовали большие вкрапления моганита – минерала, возникающего при высыхании луж или озер, содержащих в себе большое количество щелочных соединений. В пустыне, где был найден NWA 2727, других залежей этого минерала не было, что говорит о том, что он возник на Луне, а не на Земле.

По мнению исследователей, верхние слои пород Луны были сформированы из обломков хондритов и других примитивных астероидов, падавших на ее поверхность на последних фазах формирования Солнечной системы. Помимо силикатных горных пород и органики, они содержали в себе большие количества воды в виде микроскопических кристалликов льда. 

Часть из них находилась на поверхности Луны, и лучи Солнца постепенно растапливали эту воду и заставляли ее собираться в пленки и миниатюрные лужицы, спрятанные непосредственно под верхним слоем грунта. Эта вода постепенно испарялась, оставляя моганиты, которые впоследствии были выброшены вместе с NWA 2727 в космос, когда на Луну упал другой астероид.

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Новости науки, NWA 2727, Вода, Геология, Луна, Моганит.
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