Ученые: люди завышают количество своих друзей

Ученые из Массачусетского технологического института провели опрос людей от 23 до 38 лет, принимавших участие в бизнес-игре.

Участники опыта должны были определить уровень близости с коллегами по заданной шкале. В результате 94% людей думали, что другие относятся к ним так же, однако в действительности эта цифра пела только в 53% случаев.

По результатам других исследований, эта цифра может быть еще меньше и достигать всего 34%.