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Ученые: люди завышают количество своих друзей
Новости науки: Исследователи заявили, что людям свойственно минимум на 50% бессознательно завышать количество своих друзей.
Ученые из Массачусетского технологического института провели опрос людей от 23 до 38 лет, принимавших участие в бизнес-игре.
Участники опыта должны были определить уровень близости с коллегами по заданной шкале. В результате 94% людей думали, что другие относятся к ним так же, однако в действительности эта цифра пела только в 53% случаев.
По результатам других исследований, эта цифра может быть еще меньше и достигать всего 34%.
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