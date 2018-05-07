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Ученые: люди завышают количество своих друзей

Люди бессознательно завышают количество своих друзей
08:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи заявили, что людям свойственно минимум на 50% бессознательно завышать количество своих друзей.

Ученые из Массачусетского технологического института провели опрос людей от 23 до 38 лет, принимавших участие в бизнес-игре.

Участники опыта должны были определить уровень близости с коллегами по заданной шкале. В результате 94% людей думали, что другие относятся к ним так же, однако в действительности эта цифра пела только в 53% случаев.

По результатам других исследований, эта цифра может быть еще меньше и достигать всего 34%. 

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Новости науки, Дружба, Массачусетский технологический институт, Наука, Психология.
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