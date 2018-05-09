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Новости: Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
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Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет

Солнечная система
09:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: Через 5 миллиардов лет наша звезда выгорит, распадется и превратится в массивное кольцо межзвездного газа и пыли, которое будет излучать свет.

Международная команда ученых выяснила детали смерти нашей звезды. Используя новую компьютерную модель, они обнаружили, что вместо простого затухания, как считали раньше, Солнце, умирая, превратится в потрясающую планетарную туманность, которую будет видно за миллионы светлових лет.

"Такие планетраные туманности - самые красивые объекты на небосклоне. Даже если Солнце станет довольно тусклой туманностью, ее все равно будет видно с соседних галактик", - считает профессор астрофизики Университета Манчестера Альберт Зийлстра.

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Солнце с многих точек зрения обычная заря. Оно имеет средние размеры и, просуществовав 5 миллиардов лет, уже на половине жизненного пути. Конец наступит тогда, когда в ядре Солнца закончится водород, что повлечет крах центра. Когда это произойдет, начнутся ядерные реакции извне коры, из-за это Солнце разбухнет до размеров красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру.

Но это еще не конец истории. Ученые описали, что произойдет потом. Став красным гигантом, Солнце потеряет около половины своей массы, поскольку внешние слои будут сдуваться со скоростью около 20 километров в секунду. Ядро будет быстро нагреваться и излучать ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи, которые будут ловить внешние слои и превращать в яркое кольцо плазмы. Планетарная туманность будет сиять около 10 тысяч лет.

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Несмотря на то, что Земля может уцелеть после смерти Солнца, жизнь на планете погибнет еще за долго до того. С возрастом звезда будет светить все ярче. И за 2 миллиарда лет ее тепла будет достаточно, чтобы земные океаны закипели.

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Новости науки, Астрофизики, Звезды, Космос, Солнечная система, Солнце, Ученые.
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