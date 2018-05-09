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Ученые объявили об изменении орбиты земли

Земля
18:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости науки: Орбита Земли сжимается и растягивается каждые 405 тысяч лет под воздействием гравитационных изменений с Юпитером и Венерой.

Ученым из Ратгерского университета в США удалось обнаружить доказательства того, что каждые 405 тысяч лет орбита Земли вытягивается в эллипс из-за гравитационного влияния соседей — Венеры и Юпитера.

Исследователи взяли пробы в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) и в Национальном парке "Окаменелый лес" (штат Аризона, США), датированные поздним триасовым периодом, царившем на планете от 253 до 202 миллионов лет назад. В образцах оказались минералы циркона с вкраплениями магнетита — кристалла, по которому можно судить о состоянии магнитного поля планеты.

Ученые утверждают, что в отличие от других циклов, этот (известный, как "цикл Миланковича", который ранее оставался лишь теорией) отличается удивительным постоянством. Каждые 405 000 лет смена сезонов становится чрезвычайно интенсивной, поскольку орбита достигает своего эллиптического пика. 202 500 лет спустя климат на земле становится умеренней, поскольку орбита округляется. Эти изменения оказывают огромное влияние на мировые экосистемы, выделение углекислого газа, влияя на эволюцию самой жизни.

Ученые предполагают, что именно это привело к большому выбиранию видов.

"Однако не стоит паниковать, на данный момент есть более сильные причины, которые могут повлиять на климат", - отметил автор исследования Деннис Кент.

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Новости науки, Земля, Изменения орбиты земли, Орбита Земли.
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