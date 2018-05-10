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В скором времени Новой Зеландии грозит катастрофическое землетрясение

Новая Зеландия
14:19 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: На глубине под новым разломом была зафиксирована очень горячая жидкость.

Группа исследователей, пробурившая Альпийском разломе дыру глубиной около километра, пришли к выводу, что уже в обозримом будущем на этой территории может произойти разрушительное землетрясение, к которому должны подготовиться жители Новой Зеландии. По словам специалистов, в глубине под разломом была зафиксирована очень горячая жидкость, находящаяся под высоким давлением.

Специалисты считают, что их открытие позволяет предположить существование ранее неизвестного типа источников геотермальной энергии, причем именно из-за накопления этой энергии грядущее землетрясение становится все более вероятным, предполагают ученые.

Альпийский разлом, проходящий практически по всей длине Южного острова Новой Зеландии, возник в зоне, где Тихоокеанская тектоническая плита попала под Австралийскую плиту, причем они разворачиваются друг относительно друга со скоростью от 2 до 5 сантиметров в год. Порой это становится причиной землетрясений, наиболее разрушительное из которых было зафиксировано в 1717 году.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что в глубине разлома температура крайне высока, причем с каждой сотней метров она повышается в среднем на 15 градусов по шкале Цельсия. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что раскаленная материя из недр Земли под этой территорией "подобралась" очень близко к поверхности. В ближайшие десятилетия это может спровоцировать землетрясение магнитудой выше 8,0.

Впрочем, специалисты считают, что их открытие сулит не только катастрофы, но и новый, ранее не до конца изученный источник большого количества энергии, которым Новая Зеландия могла бы воспользоваться для улучшения экономической ситуации внутри страны.

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Новости науки, Горячая жидкость, Землетрясение, Катастрофа, Катастрофическое землетрясение, Новая Зеландия.
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