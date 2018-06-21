Всем хорошо известно как часто меняются все имеющиеся исторические факты и события и что учебники истории постоянно переписываются.

Такая область знаний как история всегда вызывает множество споров, ведь никто не знает наверняка, что же было в далеком прошлом, когда на свет ещё не родились не мы, не наши предки. Всем хорошо известно как часто меняются все имеющиеся исторические факты и события и что учебники истории постоянно переписываются. Сегодня нам предстоит выяснить, правда ли что греки преподнесли троянского коня в подарок, дабы захватить Трою, Клеопатра была родом из Египта, а Диоген жил в бочке.