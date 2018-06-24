Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Счетная палата сообщила, сколько составляет Фонд служебного жилья Минобороны
Счетная палата сообщила, сколько составляет Фонд служебного жилья Минобороны
Новости: В Турции 24 июня выбирают президента и парламент
В Турции проходят парламентско-президентские выборы
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
X

NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера

Юпитер
10:06 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: NASA сделало снимок 23 мая во время 13 сближения с Юпитером.

Станция "Юнона", которая на данный момент занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые снимки поверхности газового гиганта.

Аппарат сделал снимок 23 мая во время 13 сближения с Юпитером. В момент снимка "Юнона" находилась на расстоянии 15500 километров от пика облаков планеты.

Как подчеркивают исследователи, более темные облака располагаются глубже в атмосфере Юпитера, а светлые – выше. Яркие облака, скорее всего, представляют собой аммиак или аммиак и воду в сочетании с неизвестными химическими элементами.

Овальная структура, которая располагается внизу снимка, при наблюдениях с помощью наземных телескопов кажется чисто белой, но на снимке "Юноны" можно заметить более темные структуры, расположенные в ней. Ученые подчеркивают, что в образовании, вместе с тем, не наблюдается движение, как в Большом красном пятне. Исследователи предполагают, что ветры замедляются к центру урагана.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Космос, НАСА, Планеты, Снимок поверхности Юпитера, Юпитер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин Ученые обнаружили останки неизвестной обезьяны в одной из гробниц Китая

Последние новости

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото) Медики рассказали, кому полезна чечевица В киевском ресторане владелец застрелил посетителя
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
04 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
05 Как правильно действовать при укусе клеща
Новости сегодня
10:31 Врачи рассказали от каких болезней защищает сыр
10:30 Англия - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
10:28 Мода 2018: бохо - свободный стиль для любой фигуры (Фото)
10:10 Роналдо помогает готовить Неймара к матчам чемпионата мира
09:56 Чухаджян победил техническим нокаутом турка Чифтчи и защитил титул WBO
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: День молодежи в Украине: поздравление Порошенко и Гройсмана
В Украине отмечается день молодежи
Новости: В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
Новости: Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Новости: Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Добавить комментарий
0