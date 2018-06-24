NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
Новости науки: NASA сделало снимок 23 мая во время 13 сближения с Юпитером.
Станция "Юнона", которая на данный момент занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые снимки поверхности газового гиганта.
Аппарат сделал снимок 23 мая во время 13 сближения с Юпитером. В момент снимка "Юнона" находилась на расстоянии 15500 километров от пика облаков планеты.
Как подчеркивают исследователи, более темные облака располагаются глубже в атмосфере Юпитера, а светлые – выше. Яркие облака, скорее всего, представляют собой аммиак или аммиак и воду в сочетании с неизвестными химическими элементами.
Овальная структура, которая располагается внизу снимка, при наблюдениях с помощью наземных телескопов кажется чисто белой, но на снимке "Юноны" можно заметить более темные структуры, расположенные в ней. Ученые подчеркивают, что в образовании, вместе с тем, не наблюдается движение, как в Большом красном пятне. Исследователи предполагают, что ветры замедляются к центру урагана.
"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.
Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.