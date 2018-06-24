NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера

Станция "Юнона", которая на данный момент занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые снимки поверхности газового гиганта.

Аппарат сделал снимок 23 мая во время 13 сближения с Юпитером. В момент снимка "Юнона" находилась на расстоянии 15500 километров от пика облаков планеты.

Как подчеркивают исследователи, более темные облака располагаются глубже в атмосфере Юпитера, а светлые – выше. Яркие облака, скорее всего, представляют собой аммиак или аммиак и воду в сочетании с неизвестными химическими элементами.

Овальная структура, которая располагается внизу снимка, при наблюдениях с помощью наземных телескопов кажется чисто белой, но на снимке "Юноны" можно заметить более темные структуры, расположенные в ней. Ученые подчеркивают, что в образовании, вместе с тем, не наблюдается движение, как в Большом красном пятне. Исследователи предполагают, что ветры замедляются к центру урагана.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.