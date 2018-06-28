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Маск еще раз высказался в поддержку межпланетной колонизации

Илон Маск
01:49 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Илон Маск считает, что нам следует скорее колонизировать космос.

Илон Маск уже довольно давно высказывается в поддержку межпланетной колонизации и работает над достижением этой цели с помощью своей компании SpaceX. После публикации нового исследования, предполагающего, что в наблюдаемой Вселенной больше нет других развитых цивилизаций, основатель и генеральный директор SpaceX в очередной раз убедился в необходимости выполнения своей миссии.

Маск поясняет, что новый доклад о вероятном одиночестве человеческой расы делает расширение наших владений за пределами Земли еще более важным.

"Именно поэтому нам необходимо сохранить свет сознания, став цивилизацией, освоившей космос, и распространив жизнь на другие планеты, — пишет он в Twitter. – Неизвестно, являемся ли мы единственной живой на данный момент цивилизацией в наблюдаемой Вселенной, но любая возможность того, что это так, — дополнительный стимул к расширению жизни на другие планеты".

Предприниматель говорит об этом далеко не в первый раз. Одна из его заветных целей — отправить миллион людей на Марс для его колонизации в ближайшие 50 лет.

В 2017 году генеральный директор SpaceX написал для журнала New Space статью "Делая человечество многопланетным видом" ("Making Humans a Multi-Planetary Species").

"История разделится на два направления, — заявляет он в статье. — По одному из них мы навсегда останемся на Земле, где в конце концов произойдет вымирание. У меня нет точного пророчества о конце света, но в итоге, как показывает история, произойдет что-то, что положит всему конец".

Маск подчеркивает, что единственная альтернатива для человечества — стать космической цивилизацией и многопланетным видом.

Взгляды Илона укрепились после недавнего исследования Института будущего человечества при Оксфордском университете, которое настаивает на том, что в наблюдаемой Вселенной нет иных разумных форм жизни.

И хотя знаменитый парадокс Ферми и уравнение Дрейка предполагают высокую вероятность существования инопланетян, новая работа утверждает, что эти подсчеты основаны на весьма сомнительных параметрах.

В свою очередь, авторы исследования взяли диапазоны неопределенности и добавили к ним химические и генетические переходные модели путей к происхождению жизни. Используя формулу, они определили, что люди вполне могут быть единственной разумной цивилизацией в Галактике и даже во всей Вселенной.

Три признанных исследователя высказались в поддержку нового предположения — Андерс Сандберг, научный сотрудник Института будущего человечества, инженер Эрик Дрекслер, известный популяризатор нанотехнологий, и Тоби Орд — знаменитый философ морали.

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Новости науки, SpaceX, Илон Маск, Колонизация космоса, Космос.
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