Астрономы впервые запечатлели рождение планеты

Астрономы Европейской южной обсерватории впервые зафиксировали рождение внесолнечной планеты. О наблюдениях сообщается на сайте обсерватории.

Исследователи зарегистрировали формирующуюся планету у молодой карликовой звезды PDS 70. С помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чили и установленной на нем оптической системы для изучения экзопланет SPHERE астрономы наблюдали PDS 70b — газового гиганта, масса которого в несколько раз превышает массу Юпитера.

Температура на поверхности планеты доходит до 1000°C — это больше, чем на любой из планет Солнечной системы.

Планета расположена в трех млрд км от звезды — примерно на том же расстоянии, что и Уран от Солнца. Ее формирование началось в околозвездном диске — кольцеобразном скоплении материи вокруг звезды, где могут зарождаться планеты. Изучение PDS 70b позволит узнать больше о ранних этапах формирования планет, полагают ученые.