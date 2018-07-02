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Астрономы впервые запечатлели рождение планеты

Рождение планеты
16:49 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости науки: Исследователи зарегистрировали формирующуюся планету у молодой карликовой звезды PDS 70.

Астрономы Европейской южной обсерватории впервые зафиксировали рождение внесолнечной планеты. О наблюдениях сообщается на сайте обсерватории.

Исследователи зарегистрировали формирующуюся планету у молодой карликовой звезды PDS 70. С помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чили и установленной на нем оптической системы для изучения экзопланет SPHERE астрономы наблюдали PDS 70b — газового гиганта, масса которого в несколько раз превышает массу Юпитера.

Температура на поверхности планеты доходит до 1000°C — это больше, чем на любой из планет Солнечной системы.

Планета расположена в трех млрд км от звезды — примерно на том же расстоянии, что и Уран от Солнца. Ее формирование началось в околозвездном диске — кольцеобразном скоплении материи вокруг звезды, где могут зарождаться планеты. Изучение PDS 70b позволит узнать больше о ранних этапах формирования планет, полагают ученые.

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Новости науки, PDS 70, Астрономы, Карликовая планета, Планета, Рождение, Рождение планеты.
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