В Греции найдена самая древняя запись "Одиссеи" Гомера

Международная группа ученых-археологов нашла на острове Пелопоннес глиняную табличку с надписями, которая после необходимой процедуры подтверждения может стать самым древним экземпляром с отрывком поэмы Гомера "Одиссея".

Об этом сообщило американское информагентство Reuters.

"Археологи в Греции обнаружили то, что, по их мнению, является древнейшим известным выпиской из эпической поэмы Гомера "Одиссея", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, находку, которая представляет собой глиняную доску, обнаружила группа греческих и немецких ученых на месте Античной Олимпии на острове Пелопоннес. В древние времена там зародились Олимпийские игры.

Находка содержит 13 строф из 14-й песни (рапсодии), в которой главный герой, Одиссей, обращается к своему неизменнму другу Евмею. По предварительным оценкам, находка относится к римской эпохе, вероятно, Третьего века нашей эры.

Как отметили в министерстве культуры, дату придется все же подтвердить, но табличка есть "замечательной археологической, эпиграфической, литературной и исторической экспозицией".

Поэма "Одиссея" авторства древнегреческого поэта Гомера рассказывает историю про Одиссея, короля Итака, который десять лет скитался, пытаясь вернуться домой после падения Трои. Произведение стал второй крупной поэмой Гомера "Илиады". Ученые датируют ее написания около 675-725 до новой эры.