Стало известно, каким был последний ужин "ледяного человека", жившего 5300 лет назад

Ученые из Института изучения мумий в городе Больцано рассказали о последнем ужине древнейшего из найденных в Европе - "ледяного человека" Эци.

Тело хранилось во льду на протяжении тысячелетий, пока не было обнаружено в 1991 году. Радиоуглеродный анализ показал, что наш предок погиб около 5300 лет назад, скорее всего, в битве. На тот момент ему было около 45 лет, и, хотя для современников это небольшой возраст, Эци тогда выглядел как настоящий дедушка.

Ученые обнаружили, что последний ужин первобытного человека был сбалансированным, но также невероятно жирным. Желудок мужчины был наполнен жиром дикого козла, красным мясом оленя, зерном древней пшеницы и токсическим папоротником, который он мог принять в лечебных целях.

Такой рацион, благодаря высокой калорийности, большому количеству углеводов, протеина и жиров, прекрасно подходил для суровой жизни в горах, утверждают ученые. Трудно сказать то же самое о его вкусовых свойствах.

“Сложно представить, какой на вкус жир козла. Точно не так приятен, как то, что мы сейчас едим. Учитывая то, что тогда не было соли и им приходилось довольствоваться чистым вкусом мяса и жира, приходилось есть через силу”, - признался доктор Фрэнк Мекснер, один из исследователей Эци.

И хотя такой рацион прекрасно обеспечивал древнего человека калориями, он, как и современная жирная пища, в разы увеличивал риск проблем с сердечно-сосудистой системой. В "ледяного человека", например, нашли признаки закупорки артерий, поэтому, если бы он и не погиб в бою, жить ему оставалось недолго