На Ближнем Востоке нашли интересную находку

Первый хлеб, испеченный человеком, относят обычно к начальному этапу развития сельского хозяйства и одомашнивания таких растений, как пшеница. Однако новая находка, сделанная на Ближнем Востоке, —обожженные камни древней печи со следами съедобных растений — датируется 4 тысячами годами раньше. Об этом археологи из Дании и Великобритании пишут в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Копенгагенского университета исследовали стоянку Шубайка 1 (Shubayqa 1) в пустыне на севере Иордана. Знаменитое местонахождение артефактов и останков, уходящих в эпоху до неолитической революции (между 11,6 и 14,6 тысячами лет назад), относят к натуфийской культуре. Ее представители еще не знали сельского хозяйства. Занимаясь охотой, рыбалкой и собирательством, они целенаправленно собирали и хранили местные злаки, а кроме того, были чрезвычайно близки к их возделыванию. Во всяком случае, они уже пекли хлеб.

Сегодня выпечку считают нездоровой пищей, но людям каменного века это было не понять. Приготовление хлеба требует всего трех составляющих: муки, воды и сухого жара — но в результате получается высоко питательный, легко усваиваемый продукт, который в подходящих условиях способен долго храниться. И, возможно, не возделывание злаков позволило найти технологию печения хлеба. Именно оценив преимущества хлеба, люди начали культивировать злаки. Во всяком случае, к таким выводам можно прийти на основании недавних находок.

Судя по всему, люди оставили место в большой спешке: каменная печь, изученная Тобиасом Рихтером (Tobias Richter) и его коллегами, сохранила остатки пищи, которая готовилась на двух жаровнях. Археологи обратили внимание на то, что эти остатки были не обычными обожженными листьями или семенами, а, скорее, напоминали сгоревшие мучные крошки и пыль, которые обычно скапливаются на дне кухонного тостера. С той только разницей, что датированы они возрастом 14,4 — 4 тысяч лет до появления в регионе сельского хозяйства.

Обгоревшие фрагменты были тщательно рассмотрены под электронным микроскопом, и авторы решили, что как минимум 24 из них — остатки простого бездрожжевого хлеба, похожего на восточную питу. Структура замеченных в нем растительных клеток близка к злакам: пшенице, ржи, просу, овсу — хотя сохранность их, конечно, не позволяет в точности идентифицировать использованные натуфийцами растения.