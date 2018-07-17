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Новости: Ученые: CRISPR/Cas9 может вызывать нежелательные мутации и делеции в ДНК
Ученые: CRISPR/Cas9 может вызывать нежелательные мутации и делеции в ДНК
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Ученые: CRISPR/Cas9 может вызывать нежелательные мутации и делеции в ДНК

ДНК
17:52 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Использование Cas9 может привести к патогенным последствиям для организма.

Система CRISPR/Cas использует белки Cas для разрезания двойной цепочки ДНК и изменения нуклеотидной последовательности. Ученые использовали ее в экспериментах на мышах, чтобы менять их геном. К примеру, она избавила грызунов от нарушений поведения. В будущем с ее помощью надеялись вылечить наследственные заболевания, но последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Biotechnology, ставит под сомнение эффективность технологии.

В работе говорится, что ученые рассмотрели влияние CRISPR/Cas9 на мышиные стволовые клетки и эпителиальные клетки сетчатки человека. Они обнаружили, что разрывы ДНК, вызванные однонаправленной РНК/ Cas9, порождают делеции (перестройку хромосомы с потерей ее участка), распространенные на тысячи оснований вдали от места редактирования. По утверждениям исследователей, эти перестройки могут иметь патогенные последствия для организма.

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Автор работы профессор Аллан Брэдли (Allan Bradley) из Института Сенгера (Великобритания) рассказал об открытии: "Это первая систематическая оценка неожиданных последствий, возникающих из-за редактирования CRISPR/Cas9 терапевтически значимых клеток. Мы выяснили, что изменения в ДНК до сих пор серьезно недооценивали. Важно, чтобы любой, кто проводит генную терапию с помощью этой технологии, очень внимательно следил за возможными последствиями".

В мае прошлого года ученые из Колумбийского университета (США) опубликовали работу в Nature Methods, в которой заявляли, что CRISPR/Cas9 вызывает сотни нежелательных мутаций в ДНК. Однако в апреле 2018 года статью отменили, так как авторы не смогли подтвердить результаты.

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Ранее в этом месяце мы опубликовали видео, в котором рассказывается, как работает CRISPR/Cas9, и почему эта технология редактирования генома может быть неэффективна для человека. 

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Новости науки, CRISPR/Cas9, ДНК, Наука, Редактирование ДНК.
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