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Астрономы обнаружили кольцо из галактик

кольцо галактик
21:58 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Кольцо ярких источников рентгеновского излучения обнаружено на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли.

Ученые изучили новые данные рентгеновской обсерватории "Чандра" и обнаружили кольцо ярких источников рентгеновского излучения в галактике, которая располагается на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли. По мнению исследователей, это либо черные дыры, либо нейтронные звезды.

Отмечается, что на новом снимке галактики AM 0644-741 (AM 0644) отчетливо видны яркие источники рентгеновского излучения. Астрономы считают, что кольцо из черных дыр или нейтронных звезд образовалось, когда одна галактика столкнулась с другой. Одна из них спровоцировала рябь в другой — AM 0644. Затем эта рябь произвела расширяющееся кольцо газа во второй галактике, которое повлекло рождение новых звезд. Первая галактика, вероятнее всего, расположена в нижней левой части снимка.

Ученые подчеркивают, что большинство из этих звезд проживут по космическим меркам не очень долго, около нескольких миллионов лет. После этого в этих звездах иссякнет топливо и они взорвутся сверхновыми, оставив после себя черные дыры или нейтронные звезды.

У некоторых из этих звезд есть звезды-компаньоны, из которых они вытягивают газ. Этот газ падает на них, формируя вращающийся диск и нагреваясь трением. Он, нагретый до невероятных температур, производит большие объемы рентгеновского излучения, которое может зарегистрировать "Чандра".

Несмотря на то что кольцо из черных дыр или нейтронных звезд интересно само по себе, история AM 0644 на этом не заканчивается. Все зарегистрированные источники рентгеновского излучения в этом космическом кольце достаточно яркие, чтобы их можно было классифицировать как ультраяркие рентгеновские источники (ULXs). Это класс объектов, производящих в сотни и тысячи раз больше рентгеновского излучения, чем "обычные" двойные системы, в которых звезда-компаньон обращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры. До недавнего времени большинство астрономов считали, что ULXs в целом содержат черные дыры звездной массы и, вероятно, в некоторых случаях черные дыры промежуточной массы (от 100 масс Солнца и более). Однако это изменилось, когда в нескольких ультраярких рентгеновских источниках, включая M82 и M51, обнаружились нейтронные звезды.

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Новости науки, Астрономия, Галактика, Космическое кольцо, Космос, Ученые.
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