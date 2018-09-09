Миссия по отражению астероидов достигла важного этапа разработки

Миссия Double Asteroid Redirection Test (DART), разработанная и управляемая Лабораторией прикладной физики (APL) Университета Джонса Хопкинса, испытает технику кинетического удара — нанесение удара по астероиду для смещения его орбиты — и примет важный шаг в демонстрации защиты нашей планеты от потенциального столкновения.

Целью DART станет астероид Дидим — двойная система, состоящая из Дидима А диаметром около 0,8 километра и Дидима B — диаметром примерно 150 метров. После запуска, запланированного на весну-лето 2021 года, DART подлетит к Дидиму и использует систему ориентации на борту, разработанную Лабораторией прикладной физики, чтобы прицелиться к Дидиму B. Затем космический аппарат размером с небольшой автомобиль врежется в меньшее тело на скорости примерно 6,5 км/с.

«С помощью DART мы хотим понять природу астероидов, наблюдая, как характерное тело реагирует на воздействие, чтобы в будущем, если возникнет необходимость, отразить надвигающийся объект, — рассказывает Эндрю Ривкин из APL. — Кроме того, DART станет первым запланированным полетом к двойной астероидной системе».

Техника кинетического удара работает при помощи внесения очень незначительного изменения в орбитальную скорость целевого астероида. После демонстрации этой техники DART измерит ее эффект. Земные обсерватории обозначат итоговое изменение орбиты Дидима B вокруг Дидима А, что позволит ученым со всего мира определять возможности кинетического удара в качестве стратегии по устранению астероидов.

Для оценки и формулировки возможностей по принятию мер относительно астероидных угроз NASA основало в 2016 году Отдел по координации планетарной обороны, отвечающий за обнаружение, отслеживание и описание потенциально опасных астероидов и комет, приближающихся к Земле, предупреждение о потенциальных столкновениях и оценку планов по координации ответа правительства США на непосредственную угрозу столкновения.