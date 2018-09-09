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Миссия по отражению астероидов достигла важного этапа разработки
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Миссия по отражению астероидов достигла важного этапа разработки

Миссия по отражению астероидов
05:18 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Первая в истории миссия, демонстрирующая технику отражения астероидов для планетарной защиты, перешла к финальной фазе дизайна и сборки.

Миссия Double Asteroid Redirection Test (DART), разработанная и управляемая Лабораторией прикладной физики (APL) Университета Джонса Хопкинса, испытает технику кинетического удара — нанесение удара по астероиду для смещения его орбиты — и примет важный шаг в демонстрации защиты нашей планеты от потенциального столкновения.

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Целью DART станет астероид Дидим — двойная система, состоящая из Дидима А диаметром около 0,8 километра и Дидима B — диаметром примерно 150 метров. После запуска, запланированного на весну-лето 2021 года, DART подлетит к Дидиму и использует систему ориентации на борту, разработанную Лабораторией прикладной физики, чтобы прицелиться к Дидиму B. Затем космический аппарат размером с небольшой автомобиль врежется в меньшее тело на скорости примерно 6,5 км/с.

«С помощью DART мы хотим понять природу астероидов, наблюдая, как характерное тело реагирует на воздействие, чтобы в будущем, если возникнет необходимость, отразить надвигающийся объект, — рассказывает Эндрю Ривкин из APL. — Кроме того, DART станет первым запланированным полетом к двойной астероидной системе».

Техника кинетического удара работает при помощи внесения очень незначительного изменения в орбитальную скорость целевого астероида. После демонстрации этой техники DART измерит ее эффект. Земные обсерватории обозначат итоговое изменение орбиты Дидима B вокруг Дидима А, что позволит ученым со всего мира определять возможности кинетического удара в качестве стратегии по устранению астероидов.

Ученые рассказали, к чему привело столкновение галактик

Для оценки и формулировки возможностей по принятию мер относительно астероидных угроз NASA основало в 2016 году Отдел по координации планетарной обороны, отвечающий за обнаружение, отслеживание и описание потенциально опасных астероидов и комет, приближающихся к Земле, предупреждение о потенциальных столкновениях и оценку планов по координации ответа правительства США на непосредственную угрозу столкновения.

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Новости науки, Астероид, Космос, Миссия по отражению астероидов, Наука, Новости науки, Отражение астероидов.
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