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Ученые создали самую детальную карту Антарктиды

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Карта Антарктиды
13:27 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Новая топографическая карта Антарктиды с разрешением до двух метров делает ее самым детально картографированным континентом планеты.

Работа по подготовке новой карты Южного континента потребовала анализа сотен спутниковых снимков, полученных между 2009 и 2017 годом. Для их сопоставления и объединения пришлось разработать специализированное программное обеспечение и использовать мощь суперкомпьютера Blue Waters, работающего в Университете Миннесоты. Однако полученная в результате карта REMA (Reference Elevation Model of Antarctica) отображает различные участки поверхности Антарктиды с разрешением от двух до восьми метров — для сравнения, до сих пор разрешение таких карт обычно составляло 1000 метров.

Сравнение карты предыдущего поколения (слева) и новой REMA (справа) / ©The Ohio State University

По словам руководившего работой профессора Государственного университета Огайо Йена Ховата (Ian Howat), даже Марс рассмотрели намного детальнее. Однако теперь Антарктида картографирована лучше, чем любой другой континент на Земле: полная карта в максимальном разрешении занимает 150 Тб дискового пространства.

Антарктида на новой карте видна в непревзойденных деталях / ©The Ohio State University

Она поможет полярникам планировать свои работы, а ученым — следить за стремительными переменами, развивающимися здесь в связи с глобальным потеплением. Напомним, не так давно от материка откололся крупнейший в истории наблюдений айсберг. Карта REMA содержит данные о точной высоте каждого участка поверхности Антарктиды с точностью менее метра и позволит заметить и не столь грандиозные, но оттого не менее важные события

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Все по теме:

Новости науки, Антарктида, Карта Антарктиды, Континент, топографическая карта, Ученые.
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