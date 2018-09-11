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Новости: Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
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Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды

Высокотемпературная сверхпроводимость
19:59 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: enginclub.ru

Новости науки: Гидриды лантана демонстрируют сверхпроводимость при рекордно высоких температурах.

Электрическое сопротивление у сверхпроводящих материалов — нулевое, что позволяет им проводить ток без обычных для этого потерь. Однако добиться этого удается пока лишь при сверхнизких температурах, из-за чего применение сверхпроводников ограничивается теми областями техники, где можно создать для них подходящие криогенные условия: например, в электромагнитах маглевов или коллайдеров частиц.

Но ученые продолжают поиски новых материалов, проявляющих эти свойства при температурах, все более приближающихся к обычным. Первые обнаруженные сверхпроводники требовали охлаждения всего до нескольких градусов выше абсолютного нуля (-273 °С), а в 2015 году удалось показать, что сероводород при высоких давлениях демонстрирует сверхпроводимость "всего лишь" при -70 °С. Недавно этот рекорд превзошли, причем сразу дважды.

В первой статье, представленной в библиотеке препринтов arXiv.org, Рассел Хемли (Russell Hemley) и его коллеги сообщают о сверхпроводимости при впечатляющей температуре лишь -13 °С (260 К). Эффект наблюдался в супергидриде лантана, под давлением в 190 ГПа — почти два миллиона атмосфер, — которое создавалось сжатием его между парой алмазных кристаллов. По словам ученых, в некоторых образцах сверхпроводимость сохранялась даже при "плюсовой" температуре, вплоть до 280 К.

Таким же способом высокое (до 170 ГПа) давление создавалось и в гидридах лантана, с которыми экспериментировала команда наших бывших соотечественников, работающих в немецком Института химии Общества Макса Планка, в группе Михаила Еремеца. В статье, опубликованной на arXiv.org, ученые сообщают, что сопротивление материала резко падало при температуре 215 К (-58° C).

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Можно отметить, что вещества, которые использовали обе команды ученых, схожи: возможно, в обоих случаях речь идет об одном и том же соединении лантана и водорода. Однако пока что утверждать этого точно нельзя: из двух групп лишь Расселу Хемли с коллегами удалось провести рентгенографическое исследование структуры гидрида. По-видимому, он при этом образует кристаллы с молекулами LaH10, сверхпроводящие свойства которых были предсказаны авторами ранее.

Добавим, что эти работы еще не претендуют на окончательную точность: торопясь доложить о новых впечатляющих рекордах, авторы представили статьи без должного рассмотрения экспертами, как это делается в академических изданиях. И группе Еремеца, и Хемли с его командой еще предстоит провести по-настоящему тщательные эксперименты, оформить и объяснить их результаты — и только тогда рекорд сверхпроводимости будет обновлен официально.

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Новости науки, Высокотемпературная сверхпроводимость, Двойной рекорд, Рекорд, Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости.
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