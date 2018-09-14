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Компания SpaceX определила туриста, который полетит к Луне

Луна
12:17 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
zn.ua

Новости науки: Имя туриста будет оглашено 17 сентября.

Компания SpaceX заявила о том, что выбрала первого космического туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Как сообщается в Twitter компании, имя туриста будет оглашено в понедельник, 17 сентября.

В сообщении компании полет туриста к Луне назвали "важным шагом на пути предоставления возможности каждому путешествовать в космосе". В SpaceX также отметили, что за всю историю на Луне побывало только 24 человека. При этом, после миссии "Аполлон" в 1972 году люди на спутник Земли больше не высаживались.

О планах отправить космических туристов к Луне в 2018 году компания заявила в феврале 2017 года. Высадка туристов на спутник Земли не запланирована. Ожидается, что они облетят Луну и вернутся на Землю. Путешествие продлится около недели, за это время туристы преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров.

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Новости науки, SpaceX, Twitter, Луна, Полет к Луне, Турист.
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