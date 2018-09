Компания SpaceX определила туриста, который полетит к Луне

Компания SpaceX заявила о том, что выбрала первого космического туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Как сообщается в Twitter компании, имя туриста будет оглашено в понедельник, 17 сентября.

В сообщении компании полет туриста к Луне назвали "важным шагом на пути предоставления возможности каждому путешествовать в космосе". В SpaceX также отметили, что за всю историю на Луне побывало только 24 человека. При этом, после миссии "Аполлон" в 1972 году люди на спутник Земли больше не высаживались.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.