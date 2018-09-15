Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой

Проксима Центавра — маленький холодный красный карлик, расположенный всего в 4,2 светового года от Солнца. Несмотря на относительную близость звезды, ученые мало знают о планете, вращающейся вокруг нее, не считая того, что ее масса в 1,3 раза больше массы Земли и она делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 11 дней.

Энтони Дель Дженио, планетолог из Института космических исследований имени Годдарда в Нью-Йорке, и его коллеги опубликовали в журнале Astrobiology работу, в которой описывают проведенные исследования при помощи компьютерных симуляций.

Проксима Центавра b вращается вокруг звезды в зоне обитаемости, следовательно, получает достаточно света, чтобы вода на ее поверхности не замерзала. Однако эта зона находится очень близко к красному карлику. Планета могла попасть в приливный захват из-за гравитационных сил звезды. Это означает, что проксима Центавра b все время повернута к своему солнцу одной и той же стороной.

В более ранних симуляциях, о которых писали в 2016 году в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые смоделировали гипотетическую атмосферу на проксиме Центавра b и предположили, что полушарие экзопланеты, обращенное к звезде, может быть сожжено интенсивным свечением, а океан, повернутый к космосу, может быть замерзшим. Получается, на проксиме Центавра b может существовать только круг теплого моря — команда Дель Дженио называет этот сценарий «планетой — глазным яблоком».

Однако новые симуляции более полные. В них также включен динамичный циркулирующий океан, способный эффективно переносить тепло с одной стороны экзопланеты на другую. В работе астрономов движение атмосферы и океана совместилось таким образом, что даже несмотря на то, что ночная сторона никогда не получает звездного света, на ней есть полоса жидкой воды в районе экватора.

Дель Дженио сравнил это обращение тепла с морским климатом на Земле. Восточное побережье США теплее, так как Гольфстрим приносит теплую воду из тропиков. В Калифорнии же, напротив, океанические потоки приносят холодную воду с севера, из-за чего Западное побережье холоднее.

В общей сложности команда провела 18 отдельных симуляций, изучая воздействие гигантских континентов, тонких атмосфер, различных атмосферных составов и даже изменения количества соли в Мировом океане. Практически во всех моделях у проксимы Центавра b в итоге был открытый океан, сохранявшийся по крайней мере на какой-то части ее поверхности.