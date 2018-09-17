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Украинцы смогут увидеть сразу два звездопада в октябре

Звездопад
12:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости науки: Украинцы смогут наблюдать звездопад Дракониды и Ориониды.

Сразу два зрелищных астрономических явлений смогут увидеть украинцы в октябре - звездопад Дракониды и Ориониды. Так, звездопад Дракониды действует в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным темным небом.

Звездопад Ориониды получил свое название по имени созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров (радиант) – выше и левее яркой оранжевой звезды Бетельгейзе. Ориониды – быстрые белые метеоры, оставляющие следы. Иногда среди них встречаются и разноцветные: красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. 

Какие астрономические явления можно будет увидеть в ближайшие два года

Потоки метеоров начнутся 2 октября, а закончатся – 7 ноября. Пик активности обычно приходится на 21 октября, когда число падающих метеоров достигает около 20-ти в час. Скорость метеоров составляет 66 км/с, средняя яркость метеоров около +2,5m звездной величины, но встречаются и более яркие. 

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