Захватывающие кадры лунной поверхности со сменой дня и ночи (Видео)

Американские астрономы, работающие в NASA, выложили захватывающее видео-визуализация смены дня и ночи на спутнике Земли. Ролик сделан сотрудниками музея космического центра имени Годдарда. В качестве музыкальной темы в ролике использовано сочинение для фортепиано "Лунный свет" композитора Клода Дебюсси. В ролике использованы кадры, снятые космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — это космический аппарат NASA, запущенный на орбиту Луны в июне 2009 года. Планировалось, что LRO будет выведен на полярную орбиту спутника Земли всего на один год, однако он и до сих пор работает. На снимках отлично видна граница освещённой и тёмной частей Луны.