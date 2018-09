Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда

Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на поверхность астероид Рюгу два исследовательских зонда, которые займутся изучением его поверхности.

Об этом говорится в Twitter миссии.

[MINERVA-II1] September 21 at 11:00 JST: The altitude of the spacecraft is now at 900m. This image was captured at 10:30 JST. The shadow of Hayabusa2 is now visible! (Real-time display of the navigation images has stopped: please wait for recovery). pic.twitter.com/6U5dJ0tsO0

— [email protected] (@haya2e_jaxa) 21 сентября 2018 г.