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Новости: Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
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Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда

Hayabusa-2
13:27 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: versiya.info

Новости науки: Станция прибыла к астероиду в июне этого года, накануне она начала снижение и высадила два ровера с высоты несколько десятком метров над поверхностью.

Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на поверхность астероид Рюгу два исследовательских зонда, которые займутся изучением его поверхности.

Об этом говорится в Twitter миссии.

Станция прибыла к астероиду в июне этого года, накануне она начала снижение и высадила два ровера с высоты несколько десятком метров над поверхностью.

Главной особенностью спускаемых аппаратов является их с способность к скаканию по поверхности. Такой способ передвижения выбран из-за чрезвычайно слабой гравитации астероида – в 60 тыс. раз слабее, чем на Земле.

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Все по теме:

Новости науки, "Hayabusa-2", Астероид, Зонд, Зонд на астероиде, Твиттер, Япония.
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