Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4517214-uchenyie-vyisadili-dva-zonda-na-poverhnost-asteroida.html
Ученые высадили два зонда на поверхность астероида
08:42 Сегодня Телеграф
Новости науки: Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на поверхность астероида Рюгу два зонда.
Японская станция прибыла к астероиду еще в июне. Сначала произошло снижение. Теперь состоялась высадка аппаратов на поверхность.
Особенностью этих аппаратов является то, что они могут касаться поверхности. Это было необходимо, ведь гравитация на астероиде очень слабая – в 60 тысяч раз слабее, чем на Земле.
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