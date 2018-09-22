Ученые высадили два зонда на поверхность астероида

Японская станция прибыла к астероиду еще в июне. Сначала произошло снижение. Теперь состоялась высадка аппаратов на поверхность.

Особенностью этих аппаратов является то, что они могут касаться поверхности. Это было необходимо, ведь гравитация на астероиде очень слабая – в 60 тысяч раз слабее, чем на Земле.