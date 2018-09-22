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Ученые высадили два зонда на поверхность астероида

Астероиды
08:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на поверхность астероида Рюгу два зонда.

Японская станция прибыла к астероиду еще в июне. Сначала произошло снижение. Теперь состоялась высадка аппаратов на поверхность.

Особенностью этих аппаратов является то, что они могут касаться поверхности. Это было необходимо, ведь гравитация на астероиде очень слабая – в 60 тысяч раз слабее, чем на Земле.

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Новости науки, Астероид, Зонд, Исследования, Космос, Наука, Ученые.
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