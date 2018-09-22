Телескоп TESS обнаружил еще одну экзопланету

Ученые, которые работают с телескопом NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), обнаружили с его помощью второго кандидата в экзопланеты. Об открытии были сообщено на странице проекта в Twitter. Стоит отметить, что с момента объявления о регистрации первой планеты прошло всего три дня.

A second @NASA_TESS candidate planet has been discovered! Slightly bigger than Earth, this planet orbits LHS 3844, a M dwarf star 49 light-years away, every 11 hours. This find is being reviewed by other scientists, and we're looking forward to studying this cool "hot Earth." — NASA_TESS (@NASA_TESS) 20 сентября 2018 г.

В сообщении ученых говорится о том, что планета немного больше Земли и вращается вокруг звезды LHS 3844, расположенной на расстоянии 49 световых лет от нашей планеты. Оборот вокруг своего светила планета совершает за 11 часов.

TESS в течение своей двухлетней миссии должен помочь ученым найти новые планеты, пригодные к жизни. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тысяч звезд на расстоянии до 300 световых лет. Спутник будет искать на ярком фоне звезд крошечные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.