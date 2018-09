Телескоп TESS обнаружил еще одну экзопланету

Ученые, которые работают с телескопом NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), обнаружили с его помощью второго кандидата в экзопланеты. Об открытии были сообщено на странице проекта в Twitter. Стоит отметить, что с момента объявления о регистрации первой планеты прошло всего три дня.

A second @NASA_TESS candidate planet has been discovered! Slightly bigger than Earth, this planet orbits LHS 3844, a M dwarf star 49 light-years away, every 11 hours. This find is being reviewed by other scientists, and we're looking forward to studying this cool "hot Earth."

— NASA_TESS (@NASA_TESS) 20 сентября 2018 г.