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Телескоп TESS обнаружил еще одну экзопланету

Телескоп TESS
17:04 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: nasa.gov

Новости науки: Телескоп TESS зарегистрировал второго кандидата в экзопланеты.

Ученые, которые работают с телескопом NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), обнаружили с его помощью второго кандидата в экзопланеты. Об открытии были сообщено на странице проекта в Twitter. Стоит отметить, что с момента объявления о регистрации первой планеты прошло всего три дня.

В сообщении ученых говорится о том, что планета немного больше Земли и вращается вокруг звезды LHS 3844, расположенной на расстоянии 49 световых лет от нашей планеты. Оборот вокруг своего светила планета совершает за 11 часов.

TESS в течение своей двухлетней миссии должен помочь ученым найти новые планеты, пригодные к жизни. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тысяч звезд на расстоянии до 300 световых лет. Спутник будет искать на ярком фоне звезд крошечные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.

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Новости науки, Transiting Exoplanet Survey Satellite, Астрономия, Космос, НАСА, Планета, Телескоп, телескоп TESS, Ученые, Экзопланета.
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