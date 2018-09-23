Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике

В возрасте 84 лет умер Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике. Об этом сообщает "Синьхуа".

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.

Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.