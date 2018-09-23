День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сытник выразил надежду на то, что сотрудничество НАБУ и САП будет продолжаться
Сытник выразил надежду на то, что сотрудничество НАБУ и САП будет продолжаться
Новости: Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью
Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
X

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике

Чарльз Као
19:15 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Twitter

Новости науки: У лауреата Нобелевской премии по физике Чарльз Као была диагностирована болезнь Альцгеймера.

В возрасте 84 лет умер Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике. Об этом сообщает "Синьхуа".

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.

Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс

Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Альманах 2018, Лауреат Нобелевской премии по физике, Умер лауреат Нобелевской премии по физике, Умер Чарльз Као, Чарльз Као.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Телескоп TESS обнаружил еще одну экзопланету Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити" Ученые высадили два зонда на поверхность астероида

Последние новости

В Краматорске "накрыли" оружейную мастерскую Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео) Городские пейзажи, которые вас заворожат (Фото)
Сегодня читают
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
05 Гриценко о планах на президентские выборы
Новости сегодня
19:34 В питерском метро родила женщина
19:29 Случайные, но очень смешные кадры, которые вовремя успели сделать
19:21 Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео)
19:02 Специалисты назвали фрукт, который поможет снизить уровень холестерина
18:59 Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против Дерипаски отложили
Санкции против Дерипаски отложили
Новости: Польша возмущена заявлением посла Украины
Польша возмущена заявлением посла Украины
Новости: Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Новости: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь