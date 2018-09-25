День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер назвал причины, почему РФ обязана освободить Сенцова
Волкер назвал причины, почему РФ обязана освободить Сенцова
Новости: Аброськин сообщил о наработках следствия по делу о нападении на Михайлика
Аброськин сообщил о наработках следствия по делу о нападении на Михайлика
Новости: Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года
Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года
Новости: Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы
Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы
X

Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы

Зубы
04:24 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Первые хищники появились на Земле 480 миллионов лет назад и умели восстанавливать поврежденные зубы.

Изучением вопроса того, как древним хищникам удавалось регенерировать поврежденные зубы, занималась группа палеонтологов из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физикеЧитать полностью

В исследовании речь идет о конодонтах (conodonta) — вымерших примерно 200 миллионов лет назад хищниках, принадлежащих к типу хордовые. Своим внешним видом они напоминали скорее современных угрей. Их размеры варьировались от совсем небольшого (около сантиметра) до значительного даже по человеческим меркам — длиной в полуметр. Их челюсти были совсем не таким, как у современных хищников, имели в составе около двух десятков элементов, похожих на зубы. Кроме того, у конодонтов были большие глаза и плавники.

«Зубы» — первые останки древних животных, обнаруженные людьми. Многие десятилетия ученые находили только их и не могли связать ни с одним из известных существ. Восстановить полный облик хозяина зубов было сложной задачей, ведь, как мы теперь знаем, тело конодонтов состояло из мягких тканей. Впервые археологи увидели животных в 1982 году, когда обнаружили его полные отпечатки в известняке в Шотландии. Впоследствии, изучая останки конодонтов, ученые узнали, что эти хищники могли восстанавливать свои зубы, которые ломались во время охоты и поедания крупной добычи.

Ученые выяснили, что мозг человека запрограммирован на лень

Художественное изображение конодонта вида Promissum pulchrum / ©Wikipedia

Исследователи из Германии изучили останки конодонтовых зубов под электронным микроскопом, чтобы понять, как именно они росли. Под микроскопом материал бомбардировался электронами, что помогло определить, из каких веществ конкретно состоят зубы. Так ученые восстановили отдельные слои и затем при помощи рентгеноспектроскопии проанализировали их химический состав.

Впечатляющее зрелище: NASA показало ураган "Флоренс" из космоса
Впечатляющее зрелище: NASA показало ураган "Флоренс" из космосаЧитать полностью

Оказалось, форма зубов сильно различалась в разные периоды жизни конодонтов. На стадии личинки существа не использовали зубы для пережевывания пищи, а вот как только конодонт взрослел, с его челюстями происходила метаморфоза — они становились полноценными челюстями хищника. На зубах появлялись признаки «износа» вследствие постоянного пережевывания пищи. При ощутимых повреждениях на зубах конодонтов нарастали новые слои. Это происходило во время периодов покоя, когда животные прятали зубы в своеобразные эпидермальные мешки в челюстях.

Конодонты полностью исчезли во время крупного триасового вымирания. Тогда они составляли 20% всех морских семейств. После этого на Земле наступила эра динозавров, которые по-своему приспособились к различным типам питания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Древние хищники, Зубы, Лечение зубов, Наука, Новости науки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые обнаружили самое древнее морское существо Ученые установили, что желудочно-кишечный тракт напрямую связан с мозгом Щенки могут заражать людей устойчивыми к антибиотикам бактериями

Последние новости

Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео) Эксклюзивные автомобили, которые доступны лишь единицам (Фото) Симметричная архитектура, которую оценят перфекционисты (Фото)
Сегодня читают
01 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины
04 Шахтер пытается купить японского форварда
05 Раванелли: Когда я объявил о своем уходе, игроки заплакали
06 Крушение Ил-20: в Минобороны РФ представили доказательства вины Израиля
Новости сегодня
04:32 Никому ненужная красота: заброшенный парк развлечений в Новом Орлеане (Фото)
04:09 Итальянский прототип горбатого Запорожца (Фото)
04:08 Бэйл - о победе Модрича: Невероятный игрок и невероятный сезон
03:55 Вдохновляющие снимки природы для тех, кто скучает по лету (Фото)
03:26 Забавные фото, на которые стоит посмотреть дважды
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь