Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы

Изучением вопроса того, как древним хищникам удавалось регенерировать поврежденные зубы, занималась группа палеонтологов из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В исследовании речь идет о конодонтах (conodonta) — вымерших примерно 200 миллионов лет назад хищниках, принадлежащих к типу хордовые. Своим внешним видом они напоминали скорее современных угрей. Их размеры варьировались от совсем небольшого (около сантиметра) до значительного даже по человеческим меркам — длиной в полуметр. Их челюсти были совсем не таким, как у современных хищников, имели в составе около двух десятков элементов, похожих на зубы. Кроме того, у конодонтов были большие глаза и плавники.

«Зубы» — первые останки древних животных, обнаруженные людьми. Многие десятилетия ученые находили только их и не могли связать ни с одним из известных существ. Восстановить полный облик хозяина зубов было сложной задачей, ведь, как мы теперь знаем, тело конодонтов состояло из мягких тканей. Впервые археологи увидели животных в 1982 году, когда обнаружили его полные отпечатки в известняке в Шотландии. Впоследствии, изучая останки конодонтов, ученые узнали, что эти хищники могли восстанавливать свои зубы, которые ломались во время охоты и поедания крупной добычи.

Художественное изображение конодонта вида Promissum pulchrum / ©Wikipedia

Исследователи из Германии изучили останки конодонтовых зубов под электронным микроскопом, чтобы понять, как именно они росли. Под микроскопом материал бомбардировался электронами, что помогло определить, из каких веществ конкретно состоят зубы. Так ученые восстановили отдельные слои и затем при помощи рентгеноспектроскопии проанализировали их химический состав.

Оказалось, форма зубов сильно различалась в разные периоды жизни конодонтов. На стадии личинки существа не использовали зубы для пережевывания пищи, а вот как только конодонт взрослел, с его челюстями происходила метаморфоза — они становились полноценными челюстями хищника. На зубах появлялись признаки «износа» вследствие постоянного пережевывания пищи. При ощутимых повреждениях на зубах конодонтов нарастали новые слои. Это происходило во время периодов покоя, когда животные прятали зубы в своеобразные эпидермальные мешки в челюстях.

Конодонты полностью исчезли во время крупного триасового вымирания. Тогда они составляли 20% всех морских семейств. После этого на Земле наступила эра динозавров, которые по-своему приспособились к различным типам питания.