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Ученые нашли самые древние остатки с макроскелетом в Арктике

Арктика
21:01 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: pixabay

Новости науки: Материал отобрали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов.

Палеонтологи нашли убедительные доказательства того, что у древних организмов под названием палеопасцихниды существовал скелет. Ранее было известно о том, что древнейшие останки скелета принадлежали микроорганизмам, жившим примерно 700-650 миллионов лет назад. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Precambrian Research.

Палеопасцихниды похожи на серии расположенных друг за другом сфер или эллипсоидов. Известны они достаточно давно и обнаружены по всему миру. Долгое время палеопасцихниды считались ископаемыми следами жизнедеятельности: кто-то описывал их как следы перемещения животных в поисках еды на поверхности субстрата или осадка, кто-то - как окаменелые цепочки фекалий, кто-то - как остатки водорослей.

Ученые впервые доказали, что на самом деле палеопасцихниды - именно скелетные организмы, и они очень похожи на современных глубоководных одноклеточных ксенофиофор - гигантских простейших. Причем палеопасцихниды тоже агглютинировали экзоскелет: находясь неподвижно на дне, использовали частички пород, осадка из окружающего пространства и склеивали их вокруг себя (есть пример агглютинации других нынешних существ, правда, они движутся - это ручейники).

«Материал мы отбирали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов, - рассказывает один из авторов статьи, научный сотрудник ИНГГ СО РАН и Лилльского университета (Франция) Антон Колесников. - Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперек камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы».

С помощью статистических расчетов размеров зерен пород в стенке палеопасцихниды и окружающем пространстве ученые также выяснили, что для построения скелета организмы предпочитали собирать не все вокруг, а частички более крупного размера.

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Новости науки, Арктика, Древние остатки, Находки, Остатки с макроскелетом.
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