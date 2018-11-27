Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса

Новости науки: Совершивший посадку на Марсе аппарат InSight передал первый снимок Красной планеты.

Исследовательский аппарат InSight американского космического агентства NASA передал с Марса первый снимок планеты. Об этом говорится на сайте ведомства.

"InSight от NASA сделал первый снимок поверхности планеты Марс", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что снимок был сделан вскоре после посадки InSight на Марс 26 ноября.

Автоматически управляемый непилотируемый аппарат InSight был запущен 5 мая этого года, а 26 ноября совершил успешную посадку на Марс. В течение двух лет он будет исследовать глубины красной планеты для изучения внутреннего строения и состава.

Чтобы достичь Марса, InSight пролетел свыше 484 млн км на максимальной скорости. Вместе с ним перемещались два кубовых спутника MarCO, предназначенных для передачи данных с InSight.