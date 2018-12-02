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Лунный календарь на декабрь 2018: как Луна влияет на ваше самочувствие

Лунный календарь на декабрь 2018: как Луна влияет на ваше самочувствие
22:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Лунный календарь на декабрь 2018 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени.

Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз спутника Земли. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом которых Луна будет иметь влияние на ваше самочувствие.

Лунный календарь на декабрь

1 декабря Убывающая луна 23, 24 день

2 декабря Убывающая луна 24, 25 день

3 декабря Убывающая луна 25, 26 день

4 декабря Убывающая луна 26, 27 день

5 декабря Убывающая луна 27, 28 день

6 декабря Убывающая луна 28, 29 день

7 декабря Новолуние 29, 30, 1 день

8 декабря Растущая Луна 1, 2 день

9 декабря Растущая Луна 2, 3 день

10 декабря Растущая Луна 3, 4 день

11 декабря Растущая Луна 4, 5 день

12 декабря Растущая Луна 5, 6 день

13 декабря Растущая Луна 6, 7 день

14 декабря Растущая Луна 7, 8 день

15 декабря Первая четверть 8, 9 день

16 декабря Растущая Луна 9, 10 день

17 декабря Растущая Луна 10, 11 день

18 декабря Растущая Луна 11, 12 день

19 декабря Растущая Луна 12, 13 день

20 декабря Растущая Луна 13, 14 день

21 декабря Растущая Луна 14, 15 день

22 декабря Полнолуние 15, 16 день

23 декабря Убывающая луна 16, 17 день

24 декабря Убывающая луна 17, 18 день

25 декабря Убывающая луна 18, 19 день

26 декабря Убывающая луна 19, 20 день

27 декабря Убывающая луна 20, 21 день

28 декабря Убывающая луна 21, 22 день

29 декабря Третья четверть 22 день

30 декабря Убывающая луна 22, 23 день

31 декабря Убывающая луна 23, 24 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это неблагоприятные дни для человека.

Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близости луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

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Все по теме:

Луна, Лунный календарь, Фазы луны, Влияние луны, Лунный календарь на декабрь.
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