Очень интересно: как функционирует астрофизика на Кавказе (Фото)

Сейчас бал правят маркетинговые фокусы, и остается только надеяться на удачу, что вещь окажется по-настоящему качественной, а не раскрученной пустышкой. Пользу-то в основном приносят изобретения, которые создавались инженерами в угоду техническому прогрессу, а не ради очередного рекорда продаж. Два ярких представителя такого рода технологий волею судеб оказались заброшены высоко в горы Северного Кавказа.