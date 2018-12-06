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Четверг, 06.12.2018
Очень интересно: как функционирует астрофизика на Кавказе (Фото)
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Очень интересно: как функционирует астрофизика на Кавказе (Фото)

Сейчас бал правят маркетинговые фокусы, и остается только надеяться на удачу, что вещь окажется по-настоящему качественной, а не раскрученной пустышкой. Пользу-то в основном приносят изобретения, которые создавались инженерами в угоду техническому прогрессу, а не ради очередного рекорда продаж. Два ярких представителя такого рода технологий волею судеб оказались заброшены высоко в горы Северного Кавказа.
Фото: pixabay.com
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Кавказ, Физика, Астрофизика, Северный Кавказ, Кавказская астрофизика, Горы Северного Кавказа.
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