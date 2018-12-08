Kepler в деталях заснял гибель звезды

Новости науки: Международная исследовательская команда использовала данные космического телескопа Kepler, чтобы в беспрецедентных подробностях запечатлеть первые моменты взрыва сверхновой SN 2018oh.

Космический телескоп "Кеплер" заснял свет, исходящий от необычного взрыва звезды, произошедшего в 170 миллионах световых лет от Земли, незадолго до завершения своей миссии.

В конце жизни массивные звезды взрываются, выбрасывая материал в космос, — это называется сверхновой. При помощи уже завершившего свою работу космического телескопа "Кеплер" и наземных телескопов астрономы зарегистрировали яркую сверхновую SN 2018oh в 170 миллионах световых лет от Земли. Наблюдения детально описаны в трех работах, одна из которых была принята для публикации в журнал The Astrophysical Journal Letters, а две другие — в журнал The Astrophysical Journal (1, 2). Все статьи доступны к прочтению в базе препринтов arXiv.org.

SN 2018oh находится в спиральной галактике UGC 4780. Это сверхновая типа Ia, которые обычно постепенно увеличивают яркость в течение трех недель перед постепенным затуханием.

Однако эта сверхновая, которую "Кеплер" наблюдал всего за несколько дней до первого взрыва, становилась ярче в три раза быстрее, чем обычные объекты этого типа, прежде чем достичь пиковой яркости. Данные наземных телескопов показали голубой оттенок, указывающий на экстремально высокую температуру объекта.

Чтобы объяснить наблюдения "Кеплера", астрономы предложили две теории. Сверхновая может быть результатом перетекания вещества со звезды на белый карлик, состоящий с ней в одной системе. Ударная волна от взрыва белого карлика столкнулась бы с его звездой-компаньоном, производя невероятно горячие, яркие условия, наблюдаемые учеными.

В то же время дополнительная яркость и тепло могли проявиться из-за никеля во внешних слоях взрывающегося материала. Однако, чтобы определить, как формируются и развиваются сверхновые типа Ia, необходимы дальнейшие исследования. Это, в свою очередь, поможет астрономам точно смоделировать скорость расширения Вселенной.