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Kepler в деталях заснял гибель звезды
Kepler в деталях заснял гибель звезды

Kepler в деталях заснял гибель звезды

Kepler в деталях заснял гибель звезды
08:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: zn.ua

Новости науки: Международная исследовательская команда использовала данные космического телескопа Kepler, чтобы в беспрецедентных подробностях запечатлеть первые моменты взрыва сверхновой SN 2018oh.

Космический телескоп "Кеплер" заснял свет, исходящий от необычного взрыва звезды, произошедшего в 170 миллионах световых лет от Земли, незадолго до завершения своей миссии.

В конце жизни массивные звезды взрываются, выбрасывая материал в космос, — это называется сверхновой. При помощи уже завершившего свою работу космического телескопа "Кеплер" и наземных телескопов астрономы зарегистрировали яркую сверхновую SN 2018oh в 170 миллионах световых лет от Земли. Наблюдения детально описаны в трех работах, одна из которых была принята для публикации в журнал The Astrophysical Journal Letters, а две другие — в журнал The Astrophysical Journal (1, 2). Все статьи доступны к прочтению в базе препринтов arXiv.org.

SN 2018oh находится в спиральной галактике UGC 4780. Это сверхновая типа Ia, которые обычно постепенно увеличивают яркость в течение трех недель перед постепенным затуханием.

Однако эта сверхновая, которую "Кеплер" наблюдал всего за несколько дней до первого взрыва, становилась ярче в три раза быстрее, чем обычные объекты этого типа, прежде чем достичь пиковой яркости. Данные наземных телескопов показали голубой оттенок, указывающий на экстремально высокую температуру объекта.

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Чтобы объяснить наблюдения "Кеплера", астрономы предложили две теории. Сверхновая может быть результатом перетекания вещества со звезды на белый карлик, состоящий с ней в одной системе. Ударная волна от взрыва белого карлика столкнулась бы с его звездой-компаньоном, производя невероятно горячие, яркие условия, наблюдаемые учеными.

В то же время дополнительная яркость и тепло могли проявиться из-за никеля во внешних слоях взрывающегося материала. Однако, чтобы определить, как формируются и развиваются сверхновые типа Ia, необходимы дальнейшие исследования. Это, в свою очередь, поможет астрономам точно смоделировать скорость расширения Вселенной.

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Все по теме:

Кеплер, Космический телескоп Кеплер, SN 2018oh, Спиральная галактика UGC 4780.
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