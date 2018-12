SpaceX запустила на орбиту 64 спутника с помощью ракеты Falcon 9

Ракета Falcon 9 стартовала 3 декабря с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии. Она поднимит на низкую орбиту сразу 64 спутника миссии Spaceflight SSO-A, побив таким образом рекорд по количеству выведенных спутников за раз.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N

— SpaceX (@SpaceX) 4 декабря 2018 г.