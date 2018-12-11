На астероиде Бенну обнаружены следы воды

Новости науки: Космический зонд OSIRIS-REx нашел на астероиде остатки воды

Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на исследуемом им астероиде Бенну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Речь идет о "гидросодержающих минералах", уточнила научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Эми Саймон. Это учреждение входит в структуру NASA и вместе с еще несколькими американскими научными центрами занимается реализацией проекта OSIRIS-REx.

Как отметили в NASA, о том, что на астероиде Бенну вода, свидетельствуют "данные, собранные двумя спектрометрами" автоматической станции OSIRIS-REx. Эти приборы выявили наличие на астероиде гидроксилов, или водных остатков, заявил американское космическое ведомство.

По его свидетельству, специалисты, привлеченные к поддержке миссии аппарата OSIRIS-REx, подозревают, что гидроксилы есть на астероиде Бенну повсюду. Это означает, что, вероятно, когда-то в прошлом вода присутствовала на том крупном астрономическом объекте, от которого откололся астероид Бенну, пояснил NASA.

Его эксперты подчеркнули, что в силу малых размеров астероида Бенну на нем самом воды в жидком виде не было.

Зонд OSIRIS-REx, выведен в космос в сентябре 2016 года, оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. Аппарат пролетел 2,2 миллиона км и 3 декабря приблизился к астероиду Бенну на 19 км. Планируется, что затем будет осуществлена операция по захвату земли на астероиде с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В целом сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта.

Одна из основных целей проекта OSIRIS-REx — получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы.