Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) стартовал с Земли в сентябре 2016 года и 3 декабря 2018 года добрался до цели - астроида Бенну.

Исследовательский аппарат оказаться в 4-5 километрах от небесного тела. Впоследствии он должен взять пробы поверхности астероида и доставить их на Землю.

Американская автоматическая станция, преодолев более четырех миллионов километров, вышла на орбиту Бенну, изучение которого может дать ответ на вопрос о происхождении Солнечной системы.

Астероид диаметром около 55 метров вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. OSIRIS-REx пробудет на его орбите более года, изучая поверхность с помощью бортовых инструментов.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC

— NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.