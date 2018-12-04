Скачать
Вторник, 04.12.2018
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну
11:57 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: NASA

Новости технологии: 3 декабря американская автоматическая космическая станция OSIRIS-REx вышла на орбиту астероида Бенну.

Космический аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) стартовал с Земли в сентябре 2016 года и 3 декабря 2018 года добрался до цели - астроида Бенну.

Исследовательский аппарат оказаться в 4-5 километрах от небесного тела. Впоследствии он должен взять пробы поверхности астероида и доставить их на Землю.

Американская автоматическая станция, преодолев более четырех миллионов километров, вышла на орбиту Бенну, изучение которого может дать ответ на вопрос о происхождении Солнечной системы.

Астероид диаметром около 55 метров вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. OSIRIS-REx пробудет на его орбите более года, изучая поверхность с помощью бортовых инструментов.

Планируется, что в середине 2020 аппарат приблизится к поверхности астероида и с помощью руки-манипулятора возьмет пробу поверхности. Ученые рассчитывают, что смогут получить от 60 граммов до двух килограммов астероидной поверхности. Затем в 2023 году космический аппарат должен доставить образцы на Землю, сбросив капсулу с орбиты планеты.

Ученые надеются использовать образцы, чтобы лучше понять пути полета потенциально опасных астероидов, которым является Бенну - из-за возможности столкновения с Землей.

Бенну - один из самых опасных околоземных астероидов - обнаружили лишь в 2013 году. Ученые оценивают вероятность столкновения Бенну с Землей как 1 к 4000. Такие шансы считаются очень высокими. Если катастрофа и в самом деле случится, то не скоро - где-то между 2169 и 2199 годом. Диаметр астероида 560 метров. Конец света он не устроит, но напакостит сильно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, Астероид, Зонд, Космическая станция, OSIRIS-REx, Космический аппарат, Бенну, Альманах 2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
02 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
04 Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
05 Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь