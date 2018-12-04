Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну

Новости технологии: 3 декабря американская автоматическая космическая станция OSIRIS-REx вышла на орбиту астероида Бенну.

Космический аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) стартовал с Земли в сентябре 2016 года и 3 декабря 2018 года добрался до цели - астроида Бенну.

Исследовательский аппарат оказаться в 4-5 километрах от небесного тела. Впоследствии он должен взять пробы поверхности астероида и доставить их на Землю.

Американская автоматическая станция, преодолев более четырех миллионов километров, вышла на орбиту Бенну, изучение которого может дать ответ на вопрос о происхождении Солнечной системы.

Астероид диаметром около 55 метров вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. OSIRIS-REx пробудет на его орбите более года, изучая поверхность с помощью бортовых инструментов.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.

Планируется, что в середине 2020 аппарат приблизится к поверхности астероида и с помощью руки-манипулятора возьмет пробу поверхности. Ученые рассчитывают, что смогут получить от 60 граммов до двух килограммов астероидной поверхности. Затем в 2023 году космический аппарат должен доставить образцы на Землю, сбросив капсулу с орбиты планеты.

Ученые надеются использовать образцы, чтобы лучше понять пути полета потенциально опасных астероидов, которым является Бенну - из-за возможности столкновения с Землей.

Бенну - один из самых опасных околоземных астероидов - обнаружили лишь в 2013 году. Ученые оценивают вероятность столкновения Бенну с Землей как 1 к 4000. Такие шансы считаются очень высокими. Если катастрофа и в самом деле случится, то не скоро - где-то между 2169 и 2199 годом. Диаметр астероида 560 метров. Конец света он не устроит, но напакостит сильно.