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Ученые выделили ДНК из найденной древнейшей жвачки

Ученые выделили ДНК из найденной древнейшей жвачки
17:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученым удалось исследовать образцы ДНК, оставленные в кусочках бересты, которую жевали древние охотники-собиратели из Скандинавии, чтобы получить клей.

Еще в конце 1980-х шведские археологи обнаружили на западе страны палеолитическую стоянку Хасеби Клев (Huseby Klev), среди находок которой оказалось больше сотни небольших, с ноготь, обугленных фрагментов с различимыми следами зубов на них. Химический анализ показал, что это фрагменты бересты, из которых уже древние охотники-собиратели умели получать деготь, используя его как простейшее доступное адгезивное средство. Их размягчали над огнем и долго, тщательно жевали до состояния густой клейкой массы, которой дополнительно укрепляли орудия на рукоятях.

Команда археологов из Швеции и Норвегии во главе с Андерсом Гётерстрёмом (Anders Götherström) из Стокгольмского университета исследовала ДНК, попавшую в такие образцы вместе со слюной. В статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv, ученые представили анализ полученных данных. Изучив три древних «жвачки», авторы сумели выделить и расшифровать ДНК всех трех. Они принадлежали трем разным людям, двум женщинам и мужчине, детского и юношеского возраста — от пяти до 18 лет, — хотя, судя по отпечаткам на других образцах, на стоянке Хасеби Клев бересту жевали представители всех возрастов.

Расшифровка генома показала, что люди относились к скандинавским охотникам-собирателям, занимавшимся добычей оленей на территории нынешних Швеции и Норвегии еще 8000 лет назад. Но главное — по словам авторов, эта работа указывает на новую возможность исследовать древние народы и популяции, даже не имея под рукой непосредственных останков их представителей.

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Наука, Жвачка, Археологи, ДНК, Скандинавия, Древняя жвачка.
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