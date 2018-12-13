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Исследование глубоководных рифов: Ученые определили 195 видов кораллов

Исследование глубоководных рифов: Ученые определили 195 видов кораллов
14:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Открытие исследователей увеличивает число известных науке видов, обитающих в темных холодных водах Северо-Восточной Австралии.

Ученые считают, что новые виды могут сыграть важную роль в сохранении биоразнообразия кораллов и помочь в восстановлении поврежденных участков мелководных рифов.

С помощью дистанционно управляемых транспортных средств и специальных методов дайвинга ученым из Квинслендского музея удалось обнаружить 195 видов глубоководных кораллов в районе Большого Барьерного рифа. По мнению руководителя исследования, научного сотрудника Тропического музея Квинсленда доктора Пола Мьюира (Paul Muir), обнаруженные виды помогут сохранить биоразнообразие кораллов в мире. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B. 

Ранее было известно лишь 32 вида кораллов. Возможно, более важным достижением может считаться даже не число видов, занесенных в каталог, а тот факт, что в списке открытых кораллов представлено каждое семейство, что поможет ученым в борьбе по их сохранению. 

Шесть лет команда Мьюира отбирала образцы 1263 кораллов на глубине от 30 до 125 метров. Эта глубина входит в так называемую мезофотическую зону — то есть она получает мало солнечного света. Из отобранных образцов и уже имеющихся в распоряжении музея данных исследователи выделили 195 видов кораллов, обитающих в этой зоне. Открытие примечательно тем, что ранее считалось, что эти виды встречаются только на мелководье. 

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"Глубоководные рифы намного разнообразнее и интереснее, чем мы думали. Наше открытие, безусловно, из разряда хороших новостей, которых в последнее время не так много. Мы обнаружили, что это место потенциально жизнеспособно, потому что там представлен широкий спектр видов, будем продолжать поиски", — говорит Мьюир. 

Одна из главных проблем, волнующих современных биологов, — то, что из-за климатических изменений повышается температура Мирового океана. Это приводит к обесцвечиванию кораллов, причем процесс значительно ускорился за последние десятилетия. Подобные исследования проводятся в попытках выяснить, какие виды способны выжить в таких экстремальных условиях, так как более глубокие районы рифов обеспечивают некоторую защиту от обесцвечивания кораллов и сильных штормовых явлений, которые все больше угрожают рифам по всему миру.

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Кораллы, Исследование глубоководных рифов, Глубоководные рифы, Виды кораллов.
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