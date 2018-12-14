Найдена древняя галактика, переполненная темной материей

Новости науки: Согласно современным теоретическим моделям, в старых галактиках должно быть меньше темной материи, чем в современных.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal, астрономы из Техасского университета в Остине описывают необычную галактику, наполненную темной материей.

Темная материя — вещество, не отражающее свет, но регистрируемое по своему гравитационному воздействию на обычное вещество. Впервые ее обнаружили в 1970-х, во время изучения спиральных галактик, внешние регионы которых вращались слишком быстро, чтобы находиться под воздействием только видимых звезд и газа в них. Астрономы пришли к выводу, что должна существовать еще некоторая невидимая масса. Десятилетия наблюдений за галактиками показали, что почти у всех галактик есть огромные количества этой «темной материи»: более того, во Вселенной ее в пять раз больше, чем обычной, видимой материи.

Большинство астрофизиков считают, что на ранних стадиях развития галактики темной материи в ней немного. Считается, что галактики только со временем начинают накапливать темную материю путем неизвестного — пока что — процесса.

Новые наблюдения, проведенные в обсерватории Макдональд в Техасе, показали нечто противоположное — древнюю галактику, наполненную темной материей.

В своем исследовании астрономы описывают галактику DSFG850.95, находящуюся в девяти миллиардах световых лет от Земли. Другими словами, свет от нее достигает нашей планеты за девять миллиардов лет. Это можно смело назвать взглядом в далекое прошлое нашей Вселенной.

В отличие от других древних галактик, DSFG850.95 буквально переполнена темной материей, согласно наблюдениям, проведенным в обсерватории Макдональд.

Это противоречит главенствующей теории, согласно которой старые галактики фундаментально отличаются от современной Вселенной.

«Галактика, которую мы обнаружили, явно противоречит этому убеждению. Похоже, в ней темная материя ведет себя обычно, как и во Вселенной наших дней», — заявляют ученые.