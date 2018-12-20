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Предсказано отдельный класс сверхземель, который содержит рубины и сапфиры

Предсказано отдельный класс сверхземель, который содержит рубины и сапфиры
10:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Большинство известных экзопланет класса сверхземель, да и сама Земля, образовались в областях, богатых железом и кремнием, на которые приходится большая часть их массы.

Планеты-сверхземли, сформировавшиеся слишком близко у своей звезды, могут содержать алюминиево-кальциевое ядро и кору, покрытую драгоценными камнями.

Планеты образуются вокруг молодой звезды из остывающих остатков ее газопылевого облака. Под действием центробежных сил и гравитации вещество в этом облаке разделяется: более тяжелые и массивные элементы оказываются ближе к звезде и дают начало сравнительно небольшим каменистым планетам вроде Земли или Марса, а легкие формируют газовые и ледяные гиганты, такие как Юпитер или Уран.

Однако расчеты, проведенные Кэролин Дорн (Caroline Dorn) и ее коллегами из Цюрихского и Кембриджского университетов, показали, что в некоторых более горячих областях протопланетного облака могут формироваться планеты, богатые кальцием и алюминием, содержащие также магний и кремний, но почти лишенные железа. Их ядро не может создавать глобальное магнитное поле, иначе происходит остывание таких планет, иначе ведет себя и атмосфера. 

Ученые сообщили о постепенном разрушении системы колец Сатурна

Все это позволяет ученым говорить о выделении отдельного класса сверхземель, сформировавшихся в горячей близости звезды и содержащих алюминиево-кальциевое ядро. В статье, опубликованной в журнале MNRAS, ученые показали, что плотность таких планет должна быть на 10-20 процентов меньше плотности Земли, и рассмотрели несколько известных экзопланет с подходящими свойствами. Точно совпала с ними сверхземля HD219134 b, расположенная в созвездии Кассиопея, в 21 световом годе от нас. 

Она вращается чрезвычайно близко к своей звезде, совершая полный годовой оборот примерно за трое наших суток. Поэтому ее аномально пониженная плотность вряд ли может быть связана с наличием обширного океана: жидкость здесь давно испарилась бы. "Возможно, она сверкает алым и голубым, рубинами и сапфирами, ведь эти драгоценные камни — производные оксида алюминия, повсеместно распространенного на этой планете", — говорит Кэролин Дорн.

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Все по теме:

Земля, Марс, Экзоплатнеты, Сверхземли, Земля и Марс, Алюминиево-кальциевое ядро.
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