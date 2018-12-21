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Mars Express передал снимки заполненного льдом кратера

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Mars Express передал снимки заполненного льдом кратера
09:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Величественный кратер расположился к югу от обширного поля дюн под названием Олимпия Ундеа (Olympia Undae).

Двадцать пятого декабря межпланетная автоматическая станция Mars Express отметит свое 15-летие на орбите Красной планеты. Чтобы почтить это событие, Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило снимки заснеженного кратера Королева, которые станция сделала в апреле этого года.

Поле Олимпия Уандеа окружает северную полярную шапку планеты. Диаметр кратера равен 82 километрам. Кажется, что он заполнен снегом, но на самом деле под этим покрытием скрывается лед. 

На Марсе, как и на Земле, существуют времена года, однако в кратере Королева лед никогда не тает. Массивное углубление появилось вследствие сильного удара, произошедшего в далеком прошлом. В результате образовалась так называемая холодная ловушка. Дно кратера уходит вниз относительно краев на два километра. Оттуда поднимается ледяной купол, чья толщина — 1,8 километра, а диаметр — 60 километров. Когда воздушные потоки опускаются к вершине купола, они охлаждаются. Этот слой воздуха действует как изолятор, который защищает ледяную глыбу от тепла и таяния. Та же ситуация наблюдается в меньшем кратере Louth (диаметр — 36 километров), который тоже находится в районе Северного полюса.

Кратер Королева впервые обнаружили в 1973 году, в ходе космической программы NASA "Маринер". Его назвали в честь основоположника советской космонавтики и создателя советской ракетно-космической техники Сергея Павловича Королёва. 

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Специалисты ЕКА собрали полное изображение кратера из фотографий, которые в пять заходов сделала камера межпланетной станции Mars Express — High Resolution Stereo Camera (HRSC). 

Ранее другая камера HiRISE Марсианского разведывательного спутника (MRO) запечатлела космический аппарат InSight, его парашют и защитную панель.

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Земля, Марс, ЕКА, Mars Express, Красная платнета, Заснеженный кратер, Олимпия Ундеа.
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