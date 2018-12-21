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У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны

У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
13:00 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: naked-science.ru

Новости науки: Дюны простираются на расстояние 70 километров между островом Фрейзер и островом Моретон.

Возраст структур оценивается в 12 тысяч лет. Ученые заявили об обнаружении на дне океана у побережья Австралии загадочных песчаных структур, которые были сформированы во время последнего ледникового периода. Как сообщает Science Alert, по мнению исследователей, дюны были образованы примерно 12 тысяч лет назад. Механизм, с помощью которого они просуществовали так долго, все еще остается загадкой для ученых, но они предположили, что рыхлые структуры были преобразованы в горные породы перед погружением под воду.

Исследователи считают, что в прошлом они выглядели точно так же, как песчаные дюны, которые покрывают остров Фрейзер сегодня. Вместе с тем, исследователи заявили об отличии между древними дюнами и их современными аналогами: в более давних структурах содержится карбонат кальция, который мог способствовать затвердеванию песка. По мнению ученых, в отвердевании пород сыграла роль также дождевая вода, после чего они погрузились под воду.

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Впервые свидетельства присутствия таких дюн были найдены с помощью сонара в ходе экспедиции к Большому барьерному рифу. Теперь же исследователи установили, что дюны, высота которых достигает 10-15 метров, действительно находятся на глубине 60 метров под водой.

Ранее ученые пришли к выводу о том, что глубочайшие землетрясения могут оказаться сезонными явлениями. По словам ученых, сезонная тенденция не наблюдается для мелких землетрясений или небольших толчков. Сезонными являются землетрясения, магнитудой выше 7 баллов и происходящие на глубине более 500 километров. Причину подобного поведения землетрясений ученые объяснить не могут.

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Австралия, Дюны, Загадочные дюны, Берега Австралии.
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