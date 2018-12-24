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В Хабаровском крае упал крупный метеорит
В Хабаровском крае упал крупный метеорит

В Хабаровском крае упал крупный метеорит

В Хабаровском крае упал крупный метеорит
15:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Ученые пока не берутся судить о размерах метеорита, однако причиненные им разрушения говорят в пользу того, что объект был крупным.

Упавший в Хабаровском крае метеорит был настолько крупным, что снес вершину сопки, в результате чего обрушилась скала.

По мнению экспертов, метеорит упал несколько дней назад, однако, так как местность безлюдная, известно об этом стало только сейчас. Космическое тело врезалось в сопку, в результате чего обрушилась скала, перекрыв русло реки Бурея.

По предварительным данным, останки скалы засыпали русло реки в нескольких километрах выше устья реки Тырма. Специалисты уже добрались до места падения. 

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По словам научного руководителя ИВЭП ДВО Российской академии наук Бориса Воронова, падение метеорита нельзя считать необычным событием для Дальневосточного региона, хотя «метеоритные дожди» обычно происходят летом.

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Все по теме:

Хабаровск, Метеорит, Падение метиорита, Река Бурея.
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