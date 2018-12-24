В Хабаровском крае упал крупный метеорит

Новости науки: Ученые пока не берутся судить о размерах метеорита, однако причиненные им разрушения говорят в пользу того, что объект был крупным.

Упавший в Хабаровском крае метеорит был настолько крупным, что снес вершину сопки, в результате чего обрушилась скала.

По мнению экспертов, метеорит упал несколько дней назад, однако, так как местность безлюдная, известно об этом стало только сейчас. Космическое тело врезалось в сопку, в результате чего обрушилась скала, перекрыв русло реки Бурея.

По предварительным данным, останки скалы засыпали русло реки в нескольких километрах выше устья реки Тырма. Специалисты уже добрались до места падения.

По словам научного руководителя ИВЭП ДВО Российской академии наук Бориса Воронова, падение метеорита нельзя считать необычным событием для Дальневосточного региона, хотя «метеоритные дожди» обычно происходят летом.